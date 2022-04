Providencia y Chapalita, colonias favoritas del operativo “barredora”

Una de las estrategias más utilizadas por la Policía Vial es levantar vehículos mal estacionados en diversas zonas de la ciudad. Sin esperar a que alguien responda por el vehículo, todo auto que esté en línea amarilla, sobre las banquetas o en sentido contrario es levantado por las grúas que acompañan a las patrullas.

Las colonias Providencia en Guadalajara y Chapalita, son las zonas más frecuentadas por los agentes viales, de acuerdo con reportes en redes sociales. Destaca que seis de cada 10 folios levantados por los agentes viales en 2021 fueron por estacionarse en doble fila o en lugares prohibido, y sólo el 30% se relaciona con infracciones cometidas al conducir, de acuerdo con estadísticas del Inegi.

Hace un par de meses, Ramón Ríos dejó su carro estacionado sobre la calle Guanajuato mientras acudía a la oficina de un cliente a entregar unos papeles. Como calculó que serían pocos minutos, lo dejó en línea amarilla, que significa que no debía estacionarse.

Al regresar ya tenía una multa de la Policía Vial sobre su parabrisas. “Sé que fue mi culpa porque me estacioné en un lugar que no era, por andar a las carreras, pero me dijeron los de los puestos de comida que seguido andan ahí multando”.

En Jalisco, los policías viales multan más a los vehículos mal estacionados que a los conductores que comenten alguna infracción mientras transitan por las distintas vías de la ciudad. De acuerdo con el último Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 862 mil 911 multas aplicadas de marzo a septiembre del año pasado, 529 mil 021 fueron por estacionarse en doble fila o en lugares prohibidos; es decir, seis de cada 10 sanciones.

Apenas tres de cada 10 folios fueron por infracciones cometidas al conducir de mala manera, como haciendo uso del teléfono celular, sin cinturón de seguridad, sin tarjeta de circulación o dar vuelta en zonas prohibidas, y el resto fueron por infracciones como invadir carriles exclusivos, orinar o tirar basura en la vía pública o realizar ascenso y descensos en zonas prohibidas. Por conducir a exceso de velocidad solamente se aplicaron 946 folios, según el análisis del Inegi. Para Mario Córdova, especialista en la materia y ex titular del ahora extinto Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ), la Policía Vial debe regresar a la Secretaría de Transporte debido a que la Secretaría de Seguridad no tiene la experiencia necesaria para crear estrategias de supervisión y vigilancia que permitan una movilidad adecuada en la ciudad.

MQ