Proponen aplazar programa de verificación vehicular hasta agosto

Debido al retraso en la emisión del reglamento y programa de operación, la implementación del nuevo esquema de verificación vehicular se debe aplazar al menos seis meses; expuso la diputada María Esther López Chávez. La legisladora de Morena argumentó que esa prórroga serviría para que el Poder Ejecutivo publique la regulación que falta y se socialice el nuevo esquema.

En la iniciativa presentada por la diputada morenista se plantea que dentro de la prórroga no se apliquen las infracciones previstas por no verificar.

"Falta la reglamentación y medidas de control, indispensables para atender la problemática ambiental ocasionada por la falta de un programa efectivo que atienda la contaminación por emisiones de fuentes móviles", dijo.

López Chávez reiteró que la Agencia Integral para la Regulación de Emisiones (AIRE), que supervisaría la operación de verificentros, aún no se ha integrado formalmente y sostuvo que la junta de gobierno no se ha conformado oficialmente.

Radican juicio político contra síndica de Tala

Diputados de la Comisión de Responsabilidades aprobaron radicar una solicitud de juicio político presentada en contra de la síndica del Ayuntamiento de Tala Ana María Díaz de la Cruz, con la determinación se le da entrada al asunto para su revisión en la comisión. Por otra parte, los legisladores retiraron de la discusión el acuerdo para desechar una denuncia de juicio contra el magistrado Armando García Estrada.

En otros asuntos, la diputada María Esther López, presidenta de la Comisión, informó que ya presentaron denuncias por el extravío de expedientes que debían estar en el archivo del Legislativo. Los documentos no localizados son sobre denuncias que no procedieron en contra de los ex diputados de la 58 Legislatura, Juan Carlos Márquez, Felipe de Jesús Pulido, Samuel Romero Valle, Verónica Martínez Espinoza, Bernardo Guzmán Cervantes, César Octavio Madrigal y Luis Manuel Vélez. Otro expediente es una denuncia contra Francisco Javier Morales Aceves, como ex funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara. El tercero es una denuncia contra Juan Manuel Alatorre Franco y Enrique Robledo Sahagún, ex presidentes municipales de Ocotlán. El cuarto es una denuncia contra el ex consejero electoral Víctor Hugo Bernal.

