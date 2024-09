Proepa clausura tequilera en El Arenal por mal manejo de vinazas

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) clausuró parcial y temporalmente una tequilera ubicada en el municipio de El Arenal, por presentar irregularidades ambientales tanto de tipo operativo como documental, asociadas a emisiones a la atmósfera y al inadecuado tratamiento de sus vinazas, mismas que son consideradas residuos de manejo especial.

En un comunicado la dependencia dijo que dentro de las irregularidades en materia de atmósfera, la empresa no acreditó contar con la bitácora de operación y mantenimiento a sus equipos, ni haber presentado el informe anual de residuos y emisiones a través del formato de Cédula de Operación Anual (COA), o el empleo de equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera para que no rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las normas técnicas correspondientes; además que, al momento de la visita no presentaron ni el monitoreo perimetral ni el estudio de emisiones contaminantes a la atmósfera.

“Aunado a lo anterior, la tequilera, no acreditó haber presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para su validación y registro, el plan de manejo como gran generador de residuos, ni contar con la bitácora para registro de volumen, tipo de residuos generados y su forma de manejo a la que fueron sometidos, entre otras irregularidades”, señaló.

Ante las faltas ambientales antes descritas y al incumplimiento de las medidas correctivas que le fueron dictadas en la resolución administrativa del procedimiento instaurado en contra de la empresa tequilera, personal técnico de la Proepa realizó la visita con el objetivo de ejecutar la sanción que derivó en la clausura parcial temporal del lugar, con la colocación de sello de clausura sobre cinta plástica delimitadora en las válvulas de alimentación y descarga de uno de los alambiques ubicados en el área de destilación, con fundamento en el artículo 146 fracción III de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEEPA).

Cabe destacar que la clausura permanecerá hasta que el responsable acredite haber cumplido con las medidas correctivas impuestas, con el objetivo de regularizar a la empresa, dando así cumplimiento a sus obligaciones en materia ambiental.

Finalmente, se hace un llamado al sector de la industria tequilera a realizar sus procesos productivos con total apego a la ley para evitar sanciones.

