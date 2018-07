Primeros recorridos con pasaje en Línea 3 podrían iniciar en octubre

El secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza, acudió a Jalisco para realizar una visita de supervisión de los trabajos de la Línea 3 del Tren Ligero.



Luego de visitar los talleres de la constructora que se encarga de la construcción de la obra, el funcionario y el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, subieron a uno de los trenes para recorrer un tramo hasta llegar a la estación Revolución.



Ruiz Esparza dijo que la obra podrá entrar en funcionamiento cuando se hayan dado las pruebas técnicas que garanticen la total seguridad del tren.



Sin embargo, las estaciones subterráneas tendrán que esperar, al ser sujetas a trabajos más complejos.



"No son pruebas nuestras, son hechas por especialistas, que van viendo exactamente que milímetro a milímetro el tren funcione a la perfección... se espera, de acuerdo a los reportes técnicos de las empresas, que alrededor del mes de octubre, finales de septiembre, pudiéramos ir en velocidad crucero, velocidad normal del tren, y ya empezando a subir (pasaje) en los viaductos 1 y 2".



El proyecto completo lleva un avance del 96 por ciento y la inversión total hasta el momento ha sido de 25 mil 570 millones de pesos.



Se tiene pensado que esta línea traslade a 233 mil pasajeros diariamente, con 18 trenes de tres vagones cada uno.



"Tenemos aquí una obra que va a generar un cambio, así se planeó, así se diseñó, así lo ha estado trabajando el gobierno del Estado. Un reordenamiento urbano de la ciudad de Guadalajara, una redensificación, revalorización, un reordenamiento de la propiedad y un modo importantísimo de atender al ciudadano".



Indicó que se trata de un tren amigable con el medio ambiente y uno de los más modernos del mundo en cuanto a diseño y seguridad.





Además, señaló que es un tren que prácticamente se conduce solo, pues el operador tendrá como prioridad garantizar la seguridad del recorrido.



"Se maneja solo, arranca, toma su velocidad, toma su seguridad, el frenado donde debe hacerlo, y el operador va mandando señales cada dos o tres segundos de que él está consciente de cómo va el tren operando, y si deja de mandar esa señal, de inmediato el tren y el sistema se para".



Por su parte, el primer mandatario estatal señaló que estas visitas de supervisión son para ultimar detalles y observar cada rincón de las obras.



Justo en el momento en que hablaba, se observó una gotera en las instalaciones.



"Se está revisando cada una de las cosas, y a eso viene el secretario, para revisar que no haya goteras. Efectivamente, a eso venimos, a supervisar, una obra no se entrega ni no la han entregado, porque el secretario viene y después habla con la constructora".

