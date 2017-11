Primer Fiscal Anticorrupción saldrá entre 18 candidatos

El primer Fiscal Anticorrupción del estado saldrá de la lista de 18 candidatos que se registraron en el Congreso local. El proceso concluyó este viernes y ahora el Poder Legislativo remitirá los expedientes al Comité de Participación Social (CPS) para que dicte una opinión técnica sobre los apuntados. El comité deberá presentar su evaluación al Gobernador a más tardar el 28 de noviembre, para que finalmente el titular del Ejecutivo Estatal turne al Poder Legislativo su terna de aspirantes a Fiscal Anticorrupción.

En la lista de postulados a encabezar la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción aparecen nombres como Adrián Talamantes Lobato, presidente del Colegio de Notarios del Estado, Gabriel Valencia López, hermano del diputado de Movimiento Ciudadano Augusto Valencia. Lilia Iris Morán, titular de la secretaría ejecutiva para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia. Además de la ex consejera de la judicatura María del Carmen Chávez Galindo y Verónica Isabel Batres Jiménez que fue delegada estatal de la PGR en 2010, entre otros.

Solamente los tres perfiles propuestos por el Gobernador acudirán a entrevista ante diputados en la Comisión de Gobernación el día siete de diciembre.

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria quien resulte electo deberá acreditar las pruebas de control de confianza, antes de asumir el cargo el primero de enero. Este nombramiento será de ocho años por única ocasión, sin posibilidad de segundo periodo.

El diputado priista Jorge Arana, presidente de la Comisión de Gobernación que da seguimiento a este proceso, señaló que el grado de responsabilidad que implica la designación como zar anticorrupción pudo contribuir a que la participación de candidatos no fuera más amplia, subrayó que pasar las pruebas de confianza es indispensable.

"El que sea nombrado tendrá la obligación de presentarlos, este es un requisito el cual también inhibe que no haya tanto participante. El hecho de que estés obligado hacerlo lógicamente también puede crear desinterés en alguien que no tenga el perfil y la vocación. Dado el perfil del cargo no se inscribe cualquiera" comentó el legislador priista.

El próximo lunes, seguirá en el Congreso la ronda de entrevistas a los aspirantes a nombramientos del Sistema Anticorrupción, tocará el turno a los 72 postulados al cargo de magistrado de justicia administrativa.

SABER MÁS

Lista de aspirantes Fiscal Anticorrupción

1.- Miguel Ángel Silva Cuevas

2.-José Dolores Ibarra Delgadillo

3.-Gabriel Valencia López

4.-Carlos Alberto Castillo Sánchez

5.-Adrián Talamantes Lobato

6.- María del Carmen Chávez Galindo

7.-Karla Leticia Salcedo Laurin

8.-Jarib Blanco Coria

9.-José González Jiménez

10.-Tlacael Jiménez Briseño

11.-J Guadalupe Vivas Alcaraz

12.-José Guadalupe Jiménez Chavira

13.-Fernando de la Mora Arellano

14.-Jaime Enrique Plascencia Maravilla

15.-Lilia Iris Morán Ferrer

16.- Verónica Isabel Batres Jiménez

17.- Ignacio de la Cruz Tovar

18.- Rogelio Barba Álvarez