El incremento presupuestal de más de 21 mil millones de pesos que prevé el gobierno estatal para el próximo año incluye la centralización de los recursos que deben llegar a los municipios, aseguró la coordinadora de la fracción de Hagamos en el Congreso de Jalisco, Mara Robles Villaseñor, aseveró que el aumento del gasto va acompañado de una pobre rendición de cuentas.

“Lo que quieren es centralizar los recursos para condicionar a los municipios violando el artículo 115 constitucional y obligarlos a venir a gestionar con ellos la obra y con ello tratar de asegurar los votos para aprobar el presupuesto”, expuso.

Sobre los recursos etiquetados a la Universidad de Guadalajara (UdeG), la diputada dijo que el incremento real, considerando la inflación, es de 0.57%. Argumentó que hay un “truco” al decir que el Estado da más de lo que le corresponde pues no se precisa que el Gobierno Federal ha entregado menos fondos.

La legisladora subrayó que los 158 mil millones de pesos proyectados como gasto estatal provienen en su mayoría de la Federación, dijo que, aunque no contemple más deuda, los 11 mil millones de créditos contratados en los cuatro años de la actual administración ya le cuestan al Estado.

Por su parte, el diputado, Enrique Velázquez González, cuestionó que no haya una estrategia clara para aumentar el gasto en sectores claves como la seguridad, desaparecidos y el sistema de impartición de justicia.

“Un problema fuerte que tiene Jalisco es el tema de desaparecidos y siguen sin atenderlo en el presupuesto, no hay un incremento claro, sabiendo que hay poco personal y que no está siendo evaluado de manera adecuada, la declaración del Gobernador de que 9 de cada 10 se desaparecen solos, creo que habla de que no se está tomando en serio”, expuso.

Velázquez González consideró que el presupuesto no refleja el compromiso hecho por el gobernador para construir tres preparatorias y los centros universitarios de Tlaquepaque y Chapala. La fracción de Hagamos anunció que propondrá un ejercicio de parlamento abierto para discutir el presupuesto.