Presumen pacto para crear Policía Metropolitana

Con la excepción de la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, los alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara firmaron un pacto para la creación de la Policía Metropolitana, la cual se formalizará el próximo martes, cuando los plenos de los ayuntamientos de cada municipio aprobarán el acuerdo en sesiones extraordinarias.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, explicó que en los próximos días la nueva corporación comenzará a operar. "El convenio está acordado que tenga diez días para entrar en vigor a partir de que se apruebe, entonces estaríamos hablando de que tentativamente el 10 de agosto estaríamos ya en condiciones de arrancar con las primeras acciones".

El lunes arrancan con las mesas de trabajo de lo que será la Junta de Coordinación para establecer los mecanismos administrativos y operativos, donde no se descarta que se redifinirán los cuadrantes de vigilancia con una perspectiva metropolitana.

Para encabezar esta corporación se eligió al general Arturo González García, quien será el nuevo comisario. Este año la homologación de los salarios de los integrantes de este ente será mediante convenios específicos con cada uno de los ayuntamientos, pues ya es tarde en el ejercicio fiscal para hacer adecuaciones mayores. El estado aportará 136 millones de pesos para este rubro en este año.

El esquema cambiará en el ejercicio fiscal de 2020, cuando ya se incluirá en los presupuestos de cada ayuntamiento con el aporte del estado de 326 millones de pesos para los salarios.

La corporación, sin el municipio de Tlaquepaque, contará con siete mil nueve elementos de los ocho municipios restantes, a los que se sumarán 567 nuevos oficiales que están en la Academia. Junto con los policías del estado, se espera que sean más de nueve mil elementos los que integren la Policía Metropolitana.

El gobernador no descartó que en los próximos días San Pedro Tlaquepaque también se sume al pacto para que se integren sus 888 policías. Aseguró que no hay un rompimiento con la presidenta municipal y dijo desconocer las razones por las cuales no se presentó a la firma del convenio.

GC