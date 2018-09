Presentan libro “Reingeniería, el agua en México”

Parte del problema del agua en México es que con el paso del tiempo se perdió el rumbo por el que se caminaba, dejó de haber expertos en obra hidráulica y cada vez se ha tenido menos dinero para llevar a cabo obras de grande impacto, aseguró el ingeniero Eduardo Mestre, durante la presentación de su libro "Reingeniería, el agua en México".



"El libro va dirigido al público en general y no sólo al técnico y el experto; es platicar de una manera natural una presentación de qué es lo que pasa con el agua en México, por qué se necesita actuar con mucha energía y con mucha fuerza para que se haga una reingeniería".



La presentación del libro se llevó a cabo en el auditorio del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C (CICEJ), donde el también Consejero Senior de la International Water Foundation dijo que se debe aprovechar la coyuntura actual con los cambios de gobierno, con el objetivo de crear una sinergia entre la autoridad, la academia, la sociedad y la iniciativa privada, y así mejorar el manejo de agua en todo el país.



Parte de los pendientes es responder a los retos ingenieriles con expertos formados en México, volver a crear una escuela de pensamiento sobre el agua y realizar más proyectos sobre agua en México, para no hacer obras a la ligera.



"Si no hay proyectos, se pueden arrancar obras sin saber qué va a ocurrir, se puede meter la pata y hacer un túnel donde no va; o peor, hacer un túnel en donde no se puede; o peor, haber calculado una presa de una altura, cuando es más chaparra o más alta; o peor, haber dicho que se va a dar tanta agua a una ciudad y le dé a usted menos porque hay un error de apreciación en los cálculos. Todo eso no debemos permitir que vuelva a ocurrir".



Durante el evento, el presidente del CICEJ, Armando Brenez Moreno, destacó que el libro recoge en buena medida las necesidades y las bases más significativas para avanzar hacia una nueva era del agua en México.



"Es necesario atender los rezagos y cuellos de botella, que se impulse la reingeniería del sector agua para recomponer el estado que presenta este recurso y su gestión, que corresponda a las aspiraciones de la sociedad".

LS