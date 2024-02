Presenta Hagamos el libro “Los Retos de la Participación Política de las Mujeres”

La vicepresidenta del partido Hagamos, Valeria Ávila Gutiérrez, presentó el libro “Los Retos de la Participación Política de las Mujeres”, en el cual participan colectivas y mujeres que forman parte del instituto político.

Durante la presentación, Ávila comentó que las mujeres que participan y aspiran a ejercer el poder en un contexto político, de otras formas que no sean las hegemónicas, han escrito sobre los diferentes tipos de violencias que tienen que ver con la entidad conservadora de Jalisco.

Dicha entidad conservadora se ve reflejada en el sistema de instituciones, los institutos políticos, los cuales tienen la capacidad articuladora de ejercer violencia sobre las mujeres, y vivir en completa impunidad.

“No nos dejan olvidar que habitamos un territorio que ha tenido la capacidad de criminalizar a mujeres víctimas de feminicidio, como Luz Raquel, un lugar hostil para caminar, para adueñarnos de la ciudad y las calles, donde las mujeres que participamos en política seguimos y seguiremos luchando por la democracia paritaria, hasta que juntas logremos que gobiernos más progresistas lleguen al ejecutivo y a legislativo”, aseveró, Gutiérrez Ávila.

Además la vicepresidenta de Hagamos, recalcó la violencia machista que está presente en Jalisco, en donde las mujeres tienen que estar sobrecalificadas académicamente para poder tener credibilidad.

“Aunque los partidos políticos aún tienen un largo camino para abrazar el feminismo en su totalidad, la verdad inmutable es que entre sus filas caminan mujeres feministas. Estas mujeres no solo son militantes, sino constructoras de alianzas, forjando una resistencia que no solo defiende sus propios derechos, sino que eleva las voces de todas aquellas que aún no ha podido articular las injusticias que han vivido. A través de esta unión, estas mujeres trazan un camino hacia la igualdad, derribando las barreras impuestas por un sistema aplastante que no puede ignorar la fuerza colectiva de quienes se niegan a ser silenciadas”, añadió

En este nuevo libro participaron 33 mujeres quienes abordaron diferentes temas del ámbito político y social, el editorial fue a través de la Coordinación de Formación y Capacitación Política en conjunto con la Coordinación de Igualdad Sustantiva del partido Hagamos.

Finalmente, Valería Ávila, agradeció a las mujeres participantes, por “plasmar su poderosa rabia, por caminar, luchar y resistir juntas"

