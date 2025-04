Con un proyecto que incorpora Inteligencia Artificial para apoyar el bienestar emocional de adolescentes en su día a día, estudiantes de la preparatoria del Colegio Cumbres International San Javier ganaron el Reto Pinion 2025 que este año se enfocó en salud mental.

El equipo “Better Me Diary”, conformado por estudiantes de preparatoria de Zapopan, Jalisco, fue reconocido como ganador en la categoría de bachillerato en la final del Reto Pinion 2025, una competencia internacional que convocó a más de 250 niñas, niños y jóvenes de México y Latinoamérica para desarrollar soluciones tecnológicas enfocadas en el bienestar emocional.

El proyecto "Better Me Diary" consiste en un diario digital que permite a los adolescentes registrar sus emociones diariamente, mientras una Inteligencia Artificial detecta patrones y cambios emocionales que pueden ayudar a prevenir situaciones de riesgo.

Esta iniciativa cobra especial importancia si se considera que Jalisco es uno de los estados con mayor prevalencia de depresión en adolescentes y jóvenes. De acuerdo con el Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), en 2023 se registraron más de 28,000 atenciones psicológicas a personas de entre 12 y 29 años en el estado, siendo la ansiedad, depresión y los trastornos del estado de ánimo los principales motivos de consulta. Además, datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica muestran que la tasa de suicidios en jóvenes de Jalisco es una de las más altas del país.

En este contexto, la propuesta de los jóvenes jaliscienses no solo refleja talento tecnológico, sino también un profundo compromiso social. El Reto Pinion, impulsado desde 2018 por Pinion Education, busca que los estudiantes no solo aprendan sobre ciencia y tecnología, sino que las El Reto Pinion, impulsado desde 2018 por Pinion Education, busca que los estudiantes con empatía, creatividad y pensamiento crítico.

Georgina Castañeda, Directora de Innovación Académica de Pinion Education, dijo que con este triunfo Jalisco reafirma su liderazgo en innovación educativa.

"Tener un equipo ganador en Jalisco hace sentido y es una evidencia de como Jalisco es representativo a nivel nacional", aseguró.

Te puede interesar: Hoy será el día más caluroso de la Semana Santa para Guadalajara

Además de los ganadores en la categoría de preparatoria, hubo ganadores en las categorías de primaria y secundaria.

Georgina Castañeda explicó con creatividad, tecnología, empatía y trabajo en equipo, resolvieron un reto tan humano como la salud mental.

"Algo que es importante de este reto es que tienen que investigar porque al hablar de un problema, deben crear tecnología para un problema real y evidentemente involucra a usuarios y si al usuario no lo estudias y no desarrollas esta empatía para entender cuál es su problemática y su necesidad, tu prototipo o lo que creas no puede ser asertivo entonces es fundamental en estas propuestas", explicó.

La metodología de Pinion Education y los objetivos del Reto Pinion 2025 están alineados con el Plan México al impulsar desde las aulas habilidades clave como innovación, pensamiento crítico y tecnología, en donde a través de experiencias educativas con programación, IA y diseño, se prepara a las nuevas generaciones para liderar la transformación del país, en sintonía con los objetivos del plan de fortalecer el talento nacional y construir una economía basada en el conocimiento.

Estos fueron los ganadores

Los ganadores del Reto Pinion 2025 fueron:

Preparatoria

Equipo: Better Me Diary – Zapopan, Jalisco

Proyecto: Better Me Diary, diario en línea para registrar emociones y detectar mediante IA los cambios emocionales del usuario.

Secundaria

Equipo: Off-sign – Puebla de los Ángeles, Puebla

Proyecto: Off Sing, guante con sensores que traduce la Lengua de Señas Mexicana mediante una app.

Primaria alta

Equipo: EmotivaMente Creativos – Sahuayo, Michoacán

Proyecto: Rutas del saber y sentir, sitio web con recursos interactivos académicos y de autogestión emocional.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB