¿Quién no ha pensado así de la nada?: “Tengo antojo de unas tortas ahogadas el día de hoy”. Si esta frase no es un fiel retrato de tu antojo, no te preocupes, que es bastante comprensible. Sin embargo, si durante estas vacaciones de Semana Santa andas por la calle y te gana el hambre, quizá sea bueno que conozcas algunos de los lugares emblemáticos para comer tortas ahogadas en la Perla Tapatía.

Las tortas ahogadas son un emblema culinario de Guadalajara, este platillo, que consiste en un birote relleno de carnitas de cerdo, o de buche y bañado en una salsa picante, ha sido perfeccionado por diversas familias y establecimientos a lo largo de los años.

Reconocidas por su sabor, tradición y calidad, estas son las mejores tortas ahogadas para probar en la ciudad de acuerdo con la inteligencia artificial (IA).

Tortas ahogadas El Profe Jiménez

Situado en el barrio de Santa Tere, Tortas El Profe Jiménez es conocido por sus tortas ahogadas y sus famosos tacos destrozados. Este lugar está considerado como una de las mejores experiencias de tortas ahogadas de Guadalajara, además de ofrecer otra variedad de platillos.

Calle Andrés Terán 841, Villaseñor

José el de la bicicleta

Iniciado en la década de 1960, este establecimiento comenzó como un vendedor ambulante que ofrecía sus tortas desde una bicicleta. Hoy en día, ubicado en Mexicaltzingo, mantiene la tradición sirviendo las tortas en bolsas de papel estraza. Su salsa cruda de jitomate y chile es única, ofreciendo una experiencia auténtica y distintiva.

Calle Mexicaltzingo 27, Mexicaltzingo.

Tortas Toño

Con más de 120 años de tradición, Tortas Toño ha expandido su presencia con múltiples sucursales en Guadalajara. Ofrecen una variedad de carnes como carnitas, lengua, costilla y buche, permitiendo a los clientes personalizar su torta con diferentes salsas y acompañamientos. Su éxito radica en mantener la calidad constante en todas sus ubicaciones.

Avenida Tepeyac 605, Chapalita.

El Príncipe Heredero

Ubicado en Mexicaltzingo, este establecimiento es conocido por sus tortas de pierna, preparadas con una receta familiar que ha perdurado por generaciones. La salsa de jitomate cocida y el toque de chile hacen que cada bocado sea una explosión de sabor.

Calle Epigmenio González 200, Mexicaltzingo

AO