Por opacidad, cuestionan nombramiento de jueces laborales

La justicia laboral en Jalisco nació con visos de ilegalidad por el nombramiento de jueces con un proceso donde no se transparentaron los expedientes, afirmó el consejero de la Judicatura del Estado, José de Jesús Becerra Ramírez, quien explicó que el acuerdo para la designación de juzgadores sólo incluyó la lista de los 38 perfiles designados sin mayor información de criterios tomados en cuenta para esa determinación.

El funcionario de la Judicatura estatal comentó que se recibieron los primeros amparos en contra del proceso y dijo que a pesar de eso se aprobó devolver expedientes a los aspirantes que participaron.

“Su servidor como consejero ciudadano fui excluido del proceso, desde el inicio no tuve la información suficiente para retroalimentar a las señoras y señores consejeros respecto a las mejores prácticas en el proceso para el análisis y deliberación de los perfiles. Por la forma en la que se desarrolló el proceso no es posible afirmar que se han elegido a las personas más idóneas. Si de origen el proceso de selección de juezas y jueces en materia laboral se encuentra viciado, la justicia laboral ha nacido con visos de ilegalidad” advirtió.

Becerra Ramírez apuntó que no conoció los criterios para definir las calificaciones, por lo que descartó hacer pronunciamiento sobre el nombramiento a familiares de magistrados y ex funcionarios estatales. Explicó que el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) sí participó en la elaboración del examen teórico, pero no se encargó de su calificación.

Con el arranque del sistema de justicia laboral entraron en funciones 5 juezas y cuatro jueces; el resto quedó en una lista de reserva y asumirán el cargo conforme la apertura de juzgados.

En el nombramiento de juzgadores laborales se integraron dos listas, una con las 19 candidatas y 19 candidatos que habrían obtenido las mejores calificaciones. Entre los seleccionados están Ezequiel Méndez Alonso, cuñado del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón; Luis Ramón Fuentes Muñoz, que laboró como abogado general en el despacho del gobernador; Ignacio Jiménez Ramírez que se desempeñaba en la Secretaría General de Gobierno; Arturo Gerardo Martín del Campo que era director jurídico laboral del gobierno estatal. Además, resultó seleccionado Krystian Felype Luis Navarro, exvisitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco que fue acusado de acoso laboral y enfrentó un proceso por esa causa.

GC