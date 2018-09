Por inseguridad, jaliscienses refuerzan casas y dejan de usar joyas y efectivo

La inseguridad ha causado estragos en los jaliscienses, quienes invierten en más protección para sus casas, dejan las joyas e incluso imponen un “toque de queda” a los niños cuando quieren salir a jugar.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 29.8% de los habitantes en la Entidad reforzó sus cerraduras, 23.4% cambió puertas o ventanas y 16% puso rejas o bardas en sus fincas.

Además, al menos un integrante del hogar fue víctima de algún delito en 38.4% de los domicilios, porcentaje que se encuentra arriba de la media nacional (35.6 por ciento).

También han cambiado las conductas. Alonso, por ejemplo, ya no deja salir a sus hijos solos; también le pidió a su esposa que preferentemente salga acompañada. La Envipe 2018 revela que 60% de los encuestados no permite a sus hijos menores de edad salir a la calle, 58.2% ya no usa joyas y 44.2% prefiere no cargar efectivo.