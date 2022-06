Por falta de donantes de sangre, a Josefina le difieren las cirugías más de un mes

Josefina Rocha, de 53 años, ha tenido cinco cirugías en su vida. En todas ha necesitado sangre pero, por su tipo, se las han diferido hasta mes y medio. Ella tiene sangre B negativa, un tipo que, según informó Viridiana Valdez, jefa del Banco de Sangre del Hospital Civil “Juan I Menchaca”, menos de 1% de los jaliscienses la tiene.

“Es muy difícil que alguien me pueda donar. Batallo mucho y cuando necesito siempre ponemos anuncios en radio y televisión. Me pueden poner O- o B- solamente”, compartió.

En Jalisco aproximadamente el 60% de la población tiene sangre tipo O+ y A+, y menos de 1% tiene el tipo de Josefina, remarcó Valdez.

“He tenido cinco cirugías. Yo supe que tenía ese tipo de sangre cuando me operaron del apéndice. Para mí era muy raro porque no la conocía. Nadie en mi familia me podía donar. Me dijeron que era difícil de conseguir y tardé un mes en que me operaran. Desde entonces ha sido así”, compartió.

Tener este tipo de sangre también significa que no pueden tomar ciertos medicamentos, como Dipirona, que es para el dolor, pues le provoca alergia.

En la última cirugía, por un tumor gástrico, tardó más de un mes y medio en encontrar donante. Por ello, consideró importante que cada vez sean más las personas que donen de manera altruista, sobre todo quienes tienen la sangre más rara.

“Así como yo batallo sé que hay mucha gente que no la puede conseguir. Mi nieta tiene mi mismo tipo de sangre y no quisiera que a ella le pasara lo mismo, por eso estaría muy bien que todos los que pudieran, que donaran”, añadió.