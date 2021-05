Por escasez de agua, lavandería en Tonalá trabaja en números rojos

Patricia Flores es la encargada de la lavandería ubicada en el cruce de Cuauhtémoc y Moctezuma, en la colonia Rey Xólotl, en Tonalá, una comunidad de las que históricamente ha padecido de desabasto de agua.

No obstante, este año los cortes han sido de hasta una semana, por lo que para poder ofrecer su servicio ha tenido que pedir pipas, pero gasta más de lo que ganan, pues mientras les cobran de mil 200 a mil 500 por pipa, apenas obtiene unos 700, pues cobra la carga de lavadora en 26 pesos.

"Ya tenemos buen tiempo así, vienen y cierran las válvulas que porque no hay presión del agua y no avisan, no mandan pipas y si no tengo agua no puedo trabajar. Si se me junta la gente, en un día me acaban el aljibe".

La señora afirmó que está "toda asoleada" porque cada que ve una pipa pasar se va detrás de ella pues el SIAPA no la atiende.

"Tengo ahorita dos semanas que pedí desde que nos quitaron el agua y nunca vinieron, tengo que andar sobornando y comprando agua, 'oye, déjame lo que te quede y ahí te va una lanita', y así me verá, vea cómo estoy de bronceada".

Rosa María Muñoz, vecina de la misma colonia, no tiene aljibe ni tinaco, pero tiene un contenedor donde almacena.

"Como aquí viven mis dos nueras, el agua nos dura de cuatro a cinco días, porque hay que estar limpiando por lo del coronavirus. Y si se nos acaba tenemos que ir al llenadero a llenar garrafones de a diez pesos, compramos la necesaria aunque sea para los trastes y darle una bañadita a los niños".

En las zonas más altas de la colonia han durado hasta 22 días sin que les llegue agua, por lo que es común ir a pedirle a familiares o vecinos que sí tienen.

"Para allá arriba vive mi hijo y viene y me dice que si le regalo cuando tengo de la llave, si no, también se va al llenadero".

Rey Xólotl es una de las 25 colonias donde el servicio de agua potable se regularizará a partir de este 12 de mayo con la habilitación del acuaférico, de acuerdo al anuncio del jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Hugo Luna.