Por dengue, refuerzan seguridad en bancos de sangre en Jalisco

Si una persona padece dengue o síntomas de la enfermedad, no puede donar sangre durante los siguientes seis meses. Debido a esto, los bancos de sangre ya han tomado algunas medidas especiales en Jalisco y proyectan reforzar los controles de calidad.

“También se les dice a los donadores que si en estos momentos están donando, pero en el transcurso de cinco días tienen alguna molestia que pudiera ser dengue (como fiebre, dolores de cabeza o musculares), que nos avisen”, informa María Guadalupe Becerra Leyva, directora de Regulación de Bancos de Sangre de la Secretaría de Salud en Jalisco.

Subraya que la sangre no se está liberando inmediatamente. “Es lo único que estamos haciendo de momento”.

La gente que acude a los centros de colecta o bancos de sangre, explica la también titular del Centro Estatal de Transfusión de Sangre, lo hace porque está sana. El problema es que algunos pueden ser asintomáticos y otros podrían iniciar con síntomas después de que fueron a donar. “Ahí es donde debemos ser más puntuales”.

De acuerdo con el último corte otorgado por la Secretaría de Salud Federal, en lo que va de este año, Jalisco acumula cinco mil 704 casos de dengue y 13 muertes por esta enfermedad. La Entidad supera ya los cuatro mil 919 contagios que se presentaron en 2009, cuando se reportó el máximo histórico y una epidemia. Actualmente se ubica en segundo lugar a nivel nacional con mayor número de enfermos, sólo por debajo de Veracruz.

Becerra Leyva acepta que se deben tomar medidas adicionales. “En años pasados sí había brotes, pero reducidos, de 200 casos… nada de lo que estamos viendo. Como ya estaba tan controlado, no se le daba la importancia en cuanto al banco de sangre, pero con esta experiencia ya no tenemos que esperar más”.

Desconoce si en México la vacuna ya está autorizada por salubridad para que sea utilizada por los bancos de sangre. Aunque incrementaría los costos, considera que es necesario su uso. “Nuestro deber es proteger a la población”.

La mayoría, sin certificación

Durante este año, Jesús donó sangre en cuatro ocasiones. La última vez fue el pasado 10 de septiembre en el Centro Médico de Occidente. Y dos semanas después, en su empresa le detectaron la glucosa alta y le confirmaron que es diabético. Lo anterior lo confirmó tras realizarse unos estudios en un laboratorio privado.

Para que un diabético pueda donar se recomienda ser valorado por un médico y estar controlado.

A cuatro años de la publicación de la norma ISO 9001:2015, de los 28 bancos de sangre que operan en el Estado, sólo cinco tienen una certificación al respecto.

De acuerdo con datos de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), en el Estado se tienen seis establecimientos públicos y 22 privados. De los públicos, el Hospital Regional Militar y el del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) cuentan con la certificación ISO 9001:2015.

Carlos Best y César Vargas, responsables de los bancos del ISSSTE y los Hospitales Civiles de Guadalajara, respectivamente, destacan que cuentan con los controles de calidad solicitados por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), pues no están obligados por norma a estar certificados.

César Vargas reconoce que en 2017 ya no renovaron la certificación, pero se contempla contratar de nuevo a una empresa.

En el caso de los privados, sólo tres cumplen con estos sistemas de gestión de calidad: San Javier, Jardines de Guadalupe y la Asociación Vida Banco de Sangre.

De acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los bancos de sangre deben implementar medidas de seguridad especiales cuando se presentan enfermedades emergentes como el dengue, para reducir la transmisión por transfusiones y tener disponibilidad de un suministro de sangre alternativo (de áreas no afectadas), entre otras.

Actualmente, Jalisco se ubica en el segundo lugar nacional con mayor número de casos de dengue. Las autoridades locales descartan una alerta epidemiológica y aseguran que la incidencia está a la baja.

En Jalisco se presentan otros riesgos, pues en torno a los hospitales se registra la venta ilegal de sangre. María Guadalupe Becerra Leyva, directora del Centro Estatal de Transfusión de Sangre, reconoce que se presenta esta práctica, pero es difícil demostrarla y, en el tema del dengue, ya se toman medidas especiales.

La donación a través de la venta ilegal de sangre elevan los riesgos, pues los donadores pueden ocultar antecedentes de algún padecimiento. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Las verificaciones

Aunque desde 2017, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) está facultada para verificar la operación de los bancos de sangre, a la fecha sólo han visitado 14 de 28, entre públicos y privados.

El encargado del Departamento de Regulación e Insumos para la Salud, Ramón Ávalos Huerta, recuerda que estas revisiones eran competencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Por ello, el año pasado se llevó a cabo la capacitación del personal que se encarga de estas verificaciones. Durante 2018 se realizó sólo una. Y en lo que va de este año suman 13.

De los 14 que ya fueron verificados, al banco de sangre del Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” del ISSSTE se le aplicó una amonestación con apercibimiento para que atendiera las observaciones por irregularidades en su operación. “La mayoría de las visitas tienden al mismo tipo de irregularidades. La principal es la licencia sanitaria que emite el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea: se vence el plazo este año para que, a partir del próximo, ya tengan la licencia que otorga la Cofepris”.

Además, no tienen actualizados los procedimientos normalizados de operaciones.

Ya se están programando las visitas a los bancos y la próxima semana podrían visitar otros dos, pues sólo se tiene una persona encargada de las verificaciones, debido a que no se tenía personal, pues no era competencia estatal.

La amonestación con apercibimiento es para hacerle saber al banco que incurrió en una irregularidad. En caso de reincidencia se le podría imponer una sanción en salarios mínimos (dependiendo la gravedad). Y si se tiene una tercera, se puede clausurar de manera parcial o definitiva.

Alertan por venta ilegal

La venta ilegal de sangre en torno a los hospitales del Área Metropolitana de Guadalajara continúa porque es difícil erradicar esta práctica, reconoce María Guadalupe Becerra Leyva.

Recuerda que esta práctica se presenta en otras ciudades. Por ello, cuando se desarrollan Congresos de Bancos de Sangre, la Organización Panamericana de la Salud señala que la donación familiar promueve la venta subterránea de sangre.

Los familiares, apunta, salen a la calle y preguntan quién puede donar a cambio de dinero. “El mismo familiar lo promueve. Y si tú vas a cualquier congreso se habla de esto… no es cosa exclusiva de Jalisco. Nosotros tratamos de evitarlo, inclusive les decimos: ‘Si no tiene donador, por favor díganos, no me mande gente que le vaya a pagar porque eso incrementa los riesgos’”.

Justifica que difícilmente pueden denunciar estos casos porque cuando los donantes pagados llegan a los bancos, ya tienen toda la información del enfermo.

“No somos policías, por una parte. Además, las trabajadoras están enfocadas en que cumplan con los requisitos normativos”.

Reitera que se les piden tomar precauciones. “Traten de conseguir sin pagar porque usted arriesgará la vida de personas si paga. Promovemos mucho la donación altruista por ese motivo, porque sabemos que hay gente que no tiene”.

La donación a través de la venta ilegal de sangre elevan los riesgos, pues los donadores pueden ocultar antecedentes de algún padecimiento y se puede presentar la transmisión de enfermedades.

¿Qué dice la Ley de Salud?

Artículo 462

Se impondrán de seis a 17 años de prisión, así como multa por el equivalente de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo:

I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos.

II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos y tejidos, incluyendo sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos.

III. Al que trasplante un órgano o tejido sin atender las preferencias y el orden establecido en las listas de espera a que se refiere el Artículo 336 de esta ley.

Reconocimiento

A finales de 2017, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) obtuvo el primer lugar del Premio Nacional de Calidad en Salud, en la Categoría de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, que otorga la Secretaría de Salud Federal.

Donación

Jalisco ocupa el lugar 24 en donación altruista de sangre, por debajo de la media nacional, que es de 4.7 por ciento.

Esto, debido a que la donación altruista representa menos de 2% del total. El resto se obtiene por compensación o reposición.

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea es uno de los que tienen los porcentajes más altos. De acuerdo con la Secretaría de Salud en Jalisco, durante el año pasado, a través de sus centros de colecta ubicados en siete municipios, se tuvieron 18 mil 949 donaciones, de las cuales, dos mil 882 fueron altruistas.

Se tienen confirmados cinco mil 704 casos de dengue en Jalisco. AFP/M. Pimentel

Reportan contagios de dengue a la baja

Los casos de dengue en Jalisco van a la baja, por lo que se espera que la situación esté estabilizada en las siguientes semanas, afirma Jaime Andrade Villanueva, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara.

“En la semana epidemiológica 36 (del 1 al 7 de septiembre) se dio el incremento importante en el número de pacientes, en Jalisco y el propio Hospital (Civil)”.

El boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal correspondiente a la semana 40 muestra que en el periodo comprendido entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre se tienen confirmados cinco mil 704 casos de dengue en la Entidad. Por eso Jalisco es segundo lugar nacional en incidencia.

Jaime Andrade Villanueva explica que los Hospitales Civiles llegaron a atender hasta 120 casos por sospecha de dengue por día, cifra que bajó a 60 o 70. Sin embargo, “al disminuir las lluvias y con el descenso de la temperatura, disminuirán los casos”.

Debido al alto número de contagios que los Hospitales Civiles han atendido, señaló que abrieron un espacio extra en el área de Geriatría para albergar a los enfermos graves.

Hoy suman 96 personas hospitalizadas en los Civiles.

Incidencia

El último informe de la Secretaría de Salud Federal revela que Jalisco continúa en segundo lugar nacional por contagios de dengue, solamente superado por Veracruz, en donde hay seis mil 665 contagios.

Por su parte, cuatro Estados continúan sin registros: Baja California, Ciudad de México, Durango y Tlaxcala.

Suman 72 muertes por esta enfermedad en todo el país, cuando el año pasado fueron 36. Entre las Entidades con más fallecimientos figuran Veracruz (con 15 decesos), Jalisco (13), Chiapas (12) y Morelos (10 muertes).

La gran mayoría de los casos se ha confirmado entre pacientes atendidos en los hospitales públicos, principalmente de la Secretaría de Salud o los Servicios Médicos Municipales; es decir, que no tienen seguridad social.

En cuanto a los casos en estudio, Jalisco es líder nacional con más de 39 mil enfermos probables de dengue, seguido por Veracruz, con más de 32 mil.

