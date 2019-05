Por cancelación de reforma, descartan asignación de plazas a maestros en Jalisco

El secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores, afirmó que “no se puede seguir adelante” con los procesos de asignación de plazas a los maestros que estaban en la listas de prelación por las evaluaciones que realizaron bajo los esquemas de la reforma educativa pasada.

“El día 21 de este mes recibimos una instrucción de que todos los procesos para la evaluación, con el modelo de la reforma anterior, quedan en pausa. No podemos seguir adelante con nuevos procesos”, comentó el titular.

El funcionario aseguró que esta es una decisión federal. “Después del 16 de mayo, ningún cambio que hagamos va a ser reconocido”. Agregó que también existe la indicación de que si siguen asignando plazas, estas no serán pagadas. “Ya no está en nuestras manos darles este espacio”, dijo.

El secretario también explicó que estar en una lista de prelación no genera un derecho, sino, una expectativa de derecho. También comentó que en nivel primaria se han asignado 389 plazas, sin embargo, hay al menos mil maestros en la listas de prelación que tendrán que volver a realizar la evaluación.

“Lo que deja ver la reforma, y no lo sabemos con exactitud porque las leyes aún no se han generado, es que se les va a formar antes de ser evaluados, van a emitir un ensayo, no es tanto un examen sino una expresión de su proyecto educativo”, comentó el titular de la Secretaría Educación.

NM