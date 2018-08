Ponen “parches” a las banquetas del Centro

Las banquetas que resultaron dañadas por la colocación de postes, en los que son instalados equipos de videovigilancia del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C5) fueron rehabilitadas para corregir los daños en las guías podotáctiles y en cruceros con accesibilidad universal.

La intervención se hizo en la calle Santa Mónica en sus cruces con Manuel Acuña, Angulo, Garibaldi y Reforma, en el Centro de Guadalajara. Vecinos y comerciantes de la zona refirieron que los postes se colocaron desde hace al menos dos semanas y no se habían atendido los daños a la infraestructura destinada a las personas con discapacidad.

El Ayuntamiento tapatío reportó que por tratarse de obras que realiza la Fiscalía General del Estado, es responsabilidad de la administración estatal reparar los daños que se pudieran haber dado por el proyecto también llamado Escudo Urbano C5.

Por su parte, la dependencia informó que los daños no habían sido atendidos porque la instalación de cámaras de seguridad en esta zona aún no concluía. Argumentó que “trabajan para que estas obras no obstruyan de ninguna manera el libre paso de personas con discapacidad”. Ayer concluyeron los trabajos correctivos en las banquetas.

Actualmente operan dos mil cámaras del C5 y se instalarán cuatro mil 700 más, en toda el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), que deberán estar colocadas a más tardar en septiembre.

En recorridos realizados con integrantes de la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco A.C., se documentó que las personas que viven con una discapacidad enfrentan diferentes obstáculos al circular por las banquetas del Centro de Guadalajara.

Además del mal estado de las superficies, los peatones se encuentran con rampas sin continuidad en la siguiente acera, registros de luz y agua que sobresalen de las fachadas de las casas, junto con otros obstáculos como postes, parquímetros, basura y automóviles estacionados de forma invasiva.