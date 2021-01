Política en Jalisco: Diputada Mariana Fernández renuncia al PRI

Luego de militar 18 años en el Partido de la Revolución Institucional (PRI), la diputada Mariana Fernández renunció para emprender nuevos proyectos.

“Hoy debo tomar una decisión importante, me voy del PRI. Me voy y lo hago con muchísimo agradecimiento, convencida de que esta institución fue mi casa y me dio mucho. Le debo mi formación, mi madurez y mi compromiso”, dijo en un video que compartió en redes sociales.

Compartió que lo hizo por estar cansada de la inseguridad, de la corrupción, de la violencia contra mujeres, y de la simulación en diferentes círculos del poder.

El asesinato del ex gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, indicó, “fue la gota que derramó el vaso”.

Voy a buscar nuevos horizontes y comenzar un nuevo proyecto. pic.twitter.com/L4CQhjMruS — Mariana Fernández (@mariana_fdzr) January 29, 2021

“No me iré por la puerta de atrás, por eso lo hago hablando de frente, sin traiciones ni rencor. Lo digo claro, quiero mucho al PRI, pero ahora voy a buscar nuevos horizontes y comenzar nuevos proyectos”, agregó.

La legisladora no especificó el proyecto que realizará, si cambiará de partido o si buscará un proyecto independiente.

De 2016 a 2018, Fernández fue secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, y con la actual, ha sido diputada en dos ocasiones. También fue presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Al renunciar al PRI, Fernández se convertirá en diputada sin partido en el Congreso, y perderá la coordinación de la bancada priista que quedará conformada sólo por Sofía Berenice García y Jesús Zúñiga.

NR