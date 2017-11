Policía zapopana intervendrá con ruidosos

Tras modificación al reglamento de Policía y Buen Gobierno de Zapopan, el alcalde Pablo Lemus aseveró que la policía municipal ya está preparada para recibir reportes por ruido en cualquier momento.

"Nuestra policía y área de inspección y vigilancia ahora tiene mayores facultades y estaremos recibiendo a partir de esta semana estos reportes para acudir y sancionar a los vecinos ruidosos", indicó Lemus.

El presidente municipal dijo que dependiendo de las faltas, se podrá sancionar desde los tres mil hasta los diez mil pesos, a cualquier persona o establecimiento que exceda los límites de sonido permitidos, que según la norma es de 50 decíbeles en una zona residencial, de un horario de las 22:00 a las 06:00 horas.

"Lo que buscamos es respetar el sueño, la tranquilidad, la paz de los distintos hogares del municipio, que aquellas personas que quieren hacer una fiesta en su casa lo hagan con niveles de sonido moderados", indicó el alcalde.

En junio pasado el Ayuntamiento impulsó la regulación de pirotecnia, para que las parroquias no tronaran cohetones de las 22:00 a las 06:00 horas. Pablo Lemus resaltó que aunque la mayoría de las iglesias han sido sensibles en el tema, aún tienen problemas con párrocos que no acatan la disposición. "Ha habido más de 30 sanciones. El problema lo seguimos teniendo en Atemajac, donde no hemos recibido un respaldo. No se trata de acabar con las tradiciones sino con respetar la tranquilidad de los vecinos".

Llevan "Enchúlate Zapopan" a colonias

Este miércoles el presidente Pablo Lemus acudió a las colonias Santa Margarita, Las Bóvedas y Girasoles, para implementar el programa "Enchúlate Zapopan", el cual consiste en brindar soluciones de servicios públicos inmediatas a los habitantes. Participan 150 elementos de 13 direcciones.

El programa #EnchúlateZapopan es una brigada de recuperación de espacios públicos donde reparamos luminarias, pintamos mobiliario, limpiamos y ordenamos las colonias. pic.twitter.com/41l2C6s6FH — Gobierno de Zapopan (@ZapopanGob) 22 de noviembre de 2017

"Venimos a hacer trabajos de bacheo, sustitución de luminarias, mejorar el sistema de Aseo Público y escuchar las necesidades que existen en torno a la seguridad, la intención es resolver los problemas que tiene la ciudadanía en el mismo momento", expresó Lemus.

