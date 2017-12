Policía tapatía presenta operativo para temporada decembrina

Con un estado de fuerza de dos mil 500 elementos, la Policía de Guadalajara llevará a cabo el "Operativo para la Temporada Decembrina", con el que buscarán garantizar la seguridad de los tapatíos durante sus compras.



En el operativo, presentado este lunes, la comisaría informó que los elementos serán ubicados, principalmente, en torno a las diferentes plazas comerciales, mercados, tianguis navideños, la zona del vestir en Medrano, Centro Tapatío y la zonas de San Juan de Dios y Obregón, para atender además los casos de emergencia en temas de seguridad que se puedan presentar.



La corporación ofreció también el servicio de "traslado seguro" en el que se ofrece el acompañamiento de una unidad policial para el traslado de dinero, principalmente ahora que se requiere una mayor atención debido a los pagos de aguinaldo y nóminas de las empresas.



Hasta ahora, se ha realizado un aproximado de 600 "traslados seguros" de forma efectiva, de acuerdo con lo dicho por Juan Bosco Pachecho Medrano, Comisario Jefe de la Policía de Guadalajara, sin embargo, agregó que es preferible utilizar otros métodos de transferencia para evitar cualquier incidente.

Las principales zonas de vigilancia serán el Centro Histórico, Santa Tere, los tianguis navideños, Medrano, Obregón, Chapultepec, plazas comerciales, Mercado de Abastos, escuelas, unidades deportivas y casas habitación. pic.twitter.com/8TKcNsobvt — Gob. de Guadalajara (@GuadalajaraGob) 4 de diciembre de 2017



Por su parte, la comisaria de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas, Carmen Prudencio González, realizó una serie de recomendaciones generales, como no llevar consigo grandes cantidades de dinero o llevarlo repartido en diferentes bolsillos, avisar a familiares a dónde se acudirá a realizar las compras, no dejar las bolsas ni objetos de valor en el vehículo y de preferencia dejarlo dentro de estacionamientos seguros y con vigilancia.



Además, la comisaria instó a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad en los hogares, especialmente si se va a salir de vacaciones, cerrar bien puertas y ventanas, avisar a un familiar para que, de preferencia, acuda a realizar visitas frecuentes y el domicilio no se quede solo, así como avisar al presidente de colonos, quien deberá proporcionar la información necesaria a la comisaría para aumentar los rondines en las colonias donde se aprecie una mayor ausencia.

Este lunes se presentó el operativo que realizará la @PoliciaGDL durante esta temporada navideña, en el que estarán involucrados los 2,500 elementos que conforman la corporación. pic.twitter.com/9vfCjZzaTs — Gob. de Guadalajara (@GuadalajaraGob) 4 de diciembre de 2017

OA