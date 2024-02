Si bien, en Tlajomulco se cuenta con una estrategia integral y de inteligencia por parte de la comisaría municipal, de la mano del Centro de Comunicaciones y Videovigilancia C4, la ciudadanía también juega un papel importante, pues es a través de sus reportes que se logra sumar a la identificación de los delincuentes y de los vehículos que usan, para así, facilitar su ubicación y detención.

Por ello, el comisario de la corporación, Omar García enfatizó en la necesidad de identificar a quienes cometen el ilícito a reportar, sus características físicas y vestimenta, así como la información referente a los vehículos en los que se mueven, como lo son, color, modelo, placas y/o alguna característica particular del mismo, por ejemplo, calcomanías o desperfectos.

Indicó además que, gracias a los resultados dados hasta hoy las familias de Tlajomulco tienen una mayor confianza en sus policías, lo cual notan en sus patrullajes diarios y en cómo les reciben. Todo esto, señaló, lo hacen hoy sentirse satisfecho y gustoso del trabajo que desempeñan las y los oficiales, desde el C4 y a través de su participación en campo, y agradeció los esfuerzos hechos por el municipio para tener una policía mejor capacitada y equipada.

Por ejemplo, se estima que el próximo mes de agosto quede lista la nueva sede de operaciones del C4 municipal, a la cual se le inyectará una inversión de 184 millones de pesos, y la cual busca consolidarse como el mejor Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de México y América Latina.

El comisario aprovechó para hacer una invitación a la ciudadanía a ser parte de la Policía de Tlajomulco, que no solamente requiere policías en patrulla, sino que busca sumar a sus filas a especialistas en distintas áreas, como psicología, criminología, criminalística, psicología, comunicación, analistas, entre otras, por lo cual recordó que la convocatoria está abierta, y puede ser consultada en la liga https://tlajomulco.gob.mx/noticias/convocatoria-para-policias-municipales-de-tlajomulco, con cierre al próximo 24 de febrero.

Baja percepción de inseguridad

En el último año, el municipio de Tlajomulco logró una baja en la percepción de seguridad que reportan sus habitantes, al pasar de 66.5% al cierre de 2022, a solo 62% a diciembre de 2023, de acuerdo con información de la Encuesta de Seguridad Pública Urbaba (ENSU) dada a conocer la semana pasada por Inegi.

Lo anterior, de acuerdo con la Comisaría del municipio, se debe en gran medida a la colaboración emprendida con el sistema C4 de Tlajomulco, el cual permite monitorear las mil 830 cámaras del municipio, y dar el seguimiento en tiempo real a través de todos y todas sus elementos en campo.

El director del C4 de este municipio, Guillermo Hernández Aguayo, destacó que se trata de un sistema integral operada bajo una política tecnológica en la cual no solo de ha fortalecido en número de dispositivos, sino también de operadores, que hoy alcanzan un monitoreo de 670 cámaras por persona. Su tecnología, señaló, permite incluso detectar placas vehiculares que si bien, pueden no tener reporte de robo, podrían no coincidir con el automotor que las porta, logrando así recuperar más vehículos de los que son robados en el municipio, considerando que se recuperan los automotores que son robados en otras demarcaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Destacó también que todo esto es un diferenciador no solo para ayudar disminuir la incidencia delictiva, por ejemplo, reportando para 2023 un 15% menos de ilícitos en comparación con el año previo.

“Todo este trabajo es en beneficio de nuestras ciudadanas y ciudadanos, quienes a través de estos resultados ven una mejor percepción de la seguridad. Queremos decirle a las y los ciudadanos que contamos con la más alta tecnología e inteligencia, y con una coordinación cercana con otras instancias de gobierno estatal y federal para darles los mejores resultados”, manifestó el titular del C4.

FS