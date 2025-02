Policía Vial implementará cierres en Guadalajara por el Medio Maratón 2025

Con motivo del Medio Maratón de Guadalajara, que se celebrará el domingo 23 de febrero, la Policía Vial de Jalisco desplegará un operativo especial para garantizar la seguridad de los participantes y agilizar la movilidad en la ciudad.

El dispositivo contempla cierres viales en distintos puntos, iniciando el viernes 21 de febrero a las 22:00 horas con el confinamiento de la vialidad en el costado poniente de la Glorieta Minerva, debido al montaje del templete para el evento.

La carrera está organizada para iniciar este domingo 23 de febrero a las 6:20 a.m. con los paratletas, seguidos por los atletas de élite y clasificados a las 6:30 a.m., mientras que los corredores convencionales partirán a las 6:35 a.m, por lo tanto, a partir de las 5:00 horas, se implementarán cierres en las siguientes vialidades:

• Avenida Vallarta

• Avenida Niño Obrero

• Avenida Lázaro Cárdenas

• Avenida Chapalita

• Avenida de las Rosas

• Avenida Mariano Otero

• Calle Argentina

Para garantizar la seguridad y fluidez del tránsito, se desplegará un estado de fuerza de 300 oficiales, apoyados por 42 motocicletas y 20 patrullas, quienes supervisarán la operatividad de los cierres y darán apoyo a la ciudadanía.

Se recomienda a los conductores prever sus tiempos de traslado, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades para evitar contratiempos. Para información actualizada sobre la movilidad durante el evento, se pueden seguir las redes oficiales de la Secretaría de Seguridad y la Policía Vial de Jalisco.

