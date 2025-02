Habrá cierres viales en la Perla Tapatía el próximo domingo 23 de febrero con motivo del Medio Maratón Guadalajara Electrolit 2025, el cual iniciará en los Arcos Vallarta y recorrerá importantes avenidas como: Vallarta, Niño Obrero, Lázaro Cárdenas, entre otras.

La carrera está estructurada para comenzar con los paratletas a las 6:20 de la mañana, seguido por los atletas de élite y clasificados a las 6:30 AM, y al final, los corredores convencionales saldrán a las 6:35 AM. Aunque hasta el corte de esta nota no se ha revelado a qué hora comenzarán los cierres viales, se prevé que inicien horas antes del comienzo del maratón.

Lee también: Guadalajara se prepara para el 21K

Cierres viales el 25 de febrero por el 21K GDL:

Avenida Vallarta.

Avenida Niño Obrero.

Avenida Lazaro Cárdenas.

Avenida Chapalita.

Avenida de las Rosas.

Avenida Mariano Otero.

Calle Argentina.

ESPECIAL/X/@Maraton_Gdl

Rutas alternas:

Oriente- poniente:

Avenida México.

Calle Justo Sierra.

Calle Inglaterra.

Calle López Cotilla.

Avenida Niños Heroes.

Avenida Tonantzin.

Rcda. De las praderas

Norte-sur:

Avenida López Mateos.

Paseo de la Arboleda..

Avenida Federalismo.

Avenida Enrique Díaz de León.

Avenida Chapultepec.

También puedes seguir los cierres viales y las rutas alternas directamente en el mapa de la aplicación de Waze, o haciendo clic aquí.

La meta será también en los Arcos Vallarta, siendo el tiempo máximo oficial para finalizar la carrera a las 10:30 horas.

El Medio Maratón Guadalajara Electrolit 2025 fue reconocido con la etiqueta Platino de World Athletics, por lo que esta carrera es la primera en América Latina en lograrlo.

¡Este domingo se celebra el #21KGDL! ����♀️��♂️����✨



Consulta los flujos de salida según tu categoría y prepárate para darlo todo en la carrera ������.



También te compartimos el link de Waze donde podrás encontrar las rutas alternas ���� https://t.co/7bQbQ9l6mZ#GDLTeCuida �� #ComudeGDL pic.twitter.com/4pwBMjpYBC — COMUDE GUADALAJARA (@comudegdl) February 19, 2025

NA