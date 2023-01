Aunque debían estar terminados a finales del 2022, la construcción de cinco juzgados se atrasó y la concluirán a finales de este mes, señaló el magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Poder Judicial del Estado; atribuyó la demora al proceso de licitación y dijo que la constructora encargada de la obra estuvo trabajando 24 por 7. El juzgador calculó que podrían empezar a operar en febrero próximo.

“Habían quedado de entregar la obra a finales de año, pero no se pudo terminar, no obstante que estuvieron trabajando en todo el periodo vacacional 24 – 7; no se alcanzó a terminar y pidieron una prórroga de 15 días para podernos entregar físicamente las instalaciones, a partir de que nos las entreguen el Consejo de la Judicatura debe verificar equipamiento, personal y jueces que van a integrar esos 5 juzgados”, dijo.

El magistrado recordó que la operación de estos juzgados ayudará a desahogar la carga de trabajo en materia de asuntos familiares, pues en promedio reciben de 2 mil 500 a 3 mil 500 asuntos al año. Atienden desde divorcios, pensiones alimentarias, casos de violencia intrafamiliar y asuntos sucesorios; entre otros.

Los nuevos juzgados se ubicarán en una parte del último piso de Ciudad Judicial y en ellos se invierten 50 millones de pesos (MDP). La resolución de asuntos en materia familiar presenta el principal rezago en el Poder Judicial y alcanzó 70 %, tras los cierres provocados por la contingencia sanitaria.

