Con la plantación de un árbol de la especie de la Clavellina en el camellón de Avenida México, dio inicio la temporada de plantación 2022 en un evento de "Ciudades Hermanas", en la que se plantarán 22 mil árboles en Guadalajara y Zapopan, informó Paulina Cervantes, directora de Medio Ambiente de Guadalajara.

"Vamos a plantar árboles arriba de dos metros para que ya proporcionen los servicios de captura de contaminantes y generación de oxígeno. Estos se sumarán al millón de árboles con los que ya contamos en Guadalajara. El árbol es la infraestructura más importante de las ciudades", dijo.

Pero no solo eso, sino que EXTRA A.C. sumará 100 mil árboles más para que los ciudadanos los cuiden al interior de sus casas hasta que crezcan y sean plantados en calle: "tienen una sobrevivencia de 90% al igual que los que plantamos en Parques y Jardines".

Recordó a la ciudadanía que estos árboles necesitan monitoreo constante, por lo que si tienen alguna situación, como plaga, deben reportarlos para ser atendidos.

"No hay un cálculo, pero se prevé que sea menos de 3% los árboles con alguna situación, no necesariamente de emergencia, pueden tener plaga como muérdago o necesidad de poda", dijo. Además, señaló que estos no se concentran en un solo punto de la ciudad.

Para que sea cada vez más el porcentaje de árboles que sobreviven, la directora destacó que crecen y plantan árboles endémicos. Hasta el momento, detalló que han invertido en el desarrollo de 30 mil árboles de la región.

Además, Cervantes señaló que seguirán trabajando con Extra A.C. para que puedan ayudar al municipio con pláticas en escuelas y concientizar a los niños sobre el cuidado de los árboles y el medioambiente.

Durante el evento, los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, Pablo Lemus y Juan José Frangie, resaltaron la corresponsabilidad de los ciudadanos para adoptar un árbol y comprometerse a cuidarlo.

OF