Pierde SIAPA en fugas hasta una tercera parte de agua

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) registra entre 11 mil y 12 mil fugas de agua cada año en promedio. Y pese a ello, el director técnico del organismo operador, José Luis Montaño Ochoa, reconoció que desconoce la pérdida económica que esto significa.

“No tengo el dato preciso, pero 30% de las aguas del SIAPA no se está contabilizando”, afirmó. Esto significa que casi una tercera parte del líquido que se suministra a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá se va al subsuelo en fugas no visibles, se extrae de manera clandestina, no se contabiliza por errores en la micromedición o por que se usa para riegos de áreas verdes.

De acuerdo con el funcionario, 80% de las fugas es domiciliaria y 20% ocurre desde las líneas de distribución; es decir, de las tuberías que están en las calles de los cuatro municipios en los que tiene injerencia el organismo, y la mayoría de ellas, afirma, se dan en Zapopan y Guadalajara “aunque hay que entender que son municipios más grandes”, explica.

Según el organismo, en 2018 fueron 11 mil 837 las fugas que se reportaron en los cuatro municipios, que equivalen a 32 diarias; y en el primer bimestre de este año se contabilizaron mil 797; o bien, 30 al día en promedio.

A pesar de que se han hecho intervenciones importantes para reducir estas afectaciones, como sustituir tomas por materiales más adecuados, la disminución ha sido mínima, pues en dos años (2016 a 2018) apenas se redujeron en 6.6 por ciento.

El director señala que uno de los factores más comunes para que haya fugas es el tipo de materiales que se utilizaron para construir las casas, el tipo de terreno, el proceso constructivo, entre otros.

Además, en ciertos puntos de la metrópoli las tuberías han rebasado su etapa de vida útil, por lo que las fugas allí son más constantes.