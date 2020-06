Piden transparencia en convenio con empresa de investigación médica

Con el argumento de que busca generar investigación clínica, actividades de fármaco vigilancia y minería de datos, el Gobierno del Estado busca ampliar hasta el año 2039 el convenio de colaboración que firmó el año pasado con la empresa SMO & Scientific Services, conocida como "EtCurae", a quien le entregan la información generada en el sistema estatal de salud.

El diputado Arturo Lemus Herrera, presidente de la comisión legislativa de salud, dijo desconocer el motivo detrás de la intención de extender el acuerdo, refirió que se tendría que fortalecer a los organismos públicos dedicados a la investigación médica en lugar de recurrir a entregar los insumos a una empresa privada.

"No hay transparencia en este acuerdo, no sabemos los beneficios que tiene el estado con este acuerdo. No sabemos por qué quieren que trascienda el actual sexenio y si implicará que se dejará de fortalecer la investigación científica en instituciones públicas. La iniciativa no ha sido socializada, no tenemos información sobre sus objetivos y falta transparencia", expuso.

El legislador morenista dijo desconocer si, además de la entrega de información, el convenio implica algún costo para el Estado. La iniciativa fue remitida al Congreso local el pasado 16 de junio y está pendiente de dictaminarse en la Comisión de Hacienda.

El diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, titular de la comisión que revisará la extensión del convenio, dijo desconocer el documento y refirió que está en revisión en el órgano técnico de la comisión.

En mayo de 2019 la Secretaría de Salud Jalisco firmó el convenio con SMO & Scientific Services con vigencia hasta el final de la actual administración el cinco de diciembre de 2024; ahora se pretende prorrogar hasta el año 2039.

En la iniciativa se afirma que el proyecto con EtCurae es autosustentable financieramente y el gobierno estatal no hace ninguna aportación económica directa.

