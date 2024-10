Esta mañana representantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) pidieron transparencia y celeridad para esclarecer los hechos tras el atropellamiento múltiple que ocurrió en la explanada frente a la Catedral de Guadalajara durante la tarde del sábado 26 de octubre, en el cual 16 personas resultaron lesionadas.

“Instamos a las autoridades a llevar a cabo una investigación transparente y diligente, dando a conocer públicamente los avances y los resultados. La ciudadanía merece claridad y respeto, certeza sobre lo ocurrido y sobre las acciones que se están tomando. Pedimos resarcimiento de los daños: es esencial que se tomen medidas para compensar a las víctimas y a todas sus familias por los daños físicos, emocionales y materiales del que fueron objeto. La reparación de estos daños es una cuestión de justicia y de respeto hacia quienes fueron afectados aquí, a las puertas de Catedral”, dijo Jaime Cedillo, coordinador de Cabildeo del Frente Nacional por la familia.

Los dirigentes de la asociación no descartaron que se tratara de un ataque premeditado en contra de los manifestantes provida que se encontraban en el lugar, en el marco de la 4° Celebración nacional a favor de la Mujer y de la Vida. Cedillo denunció que hubo una falta de dispositivos de seguridad por parte de la Comisaría de Policía de Guadalajara y del Ayuntamiento tapatío para salvaguardar la integridad de los asistentes.

“El área carecía de un acordonamiento, carecía de la presencia suficiente de los cuerpos policiales para garantizar la seguridad de los ciudadanos […]. Instamos a que haya una estrategia de seguridad para eventos masivos en esta zona. Este evento fue en la zona en donde más concurrencia hay en un sábado por la tarde en Guadalajara. Es un claro recordatorio de una estrategia de seguridad preventiva y eficaz. Miles de personas participaron en esta celebración y no recibimos la seguridad adecuada”.

El coordinador de la FNF cuestionó que el presunto ladrón de la camioneta llegó desde las inmediaciones del Mercado Corona hasta la Catedral sin obstáculos ni patrullas que impidieran su paso. Señaló que la teoría sobre una supuesta huida y persecución, que ha manejado la Policía tapatía, parece no tener sustento. Comentó que no le parece lógico que el hombre haya entrado a la zona peatonal de la Catedral, pues si intentaba huir hubiera tomado otra ruta, en la que no hubiera tanta concurrencia de personas.

Sin embargo, Cedillo se negó a afirmar que se tratara de un hecho premeditado y mencionó estar a la espera del esclarecimiento del atropellamiento por parte de las autoridades. Pero aprovechó para denunciar que en esta ocasión, contrario a la práctica que se acostumbraba en otras manifestaciones de este tipo, el Ayuntamiento de Guadalajara no recibió a los organizadores de la marcha para planear una estrategia de seguridad conjunta.

“En años anteriores tuvimos la oportunidad de tener las reuniones previas al evento. En esta ocasión el apoyo se prestó, aunque no tuvimos la reunión física o presencial, pero las autoridades estuvieron presentes desde la explanada del Templo Expiatorio durante todo el recorrido por avenida Vallarta y el ingreso a Plaza Guadalajara […]. Hubo demasiada confianza de que todo iba a salir bien y de que no iba a haber ningún tipo de eventualidades”, agregó Jesús Feregrino, apoderado legal de la Arquidiócesis de Guadalajara.

En tanto, Elena González, presidenta del FNF Capítulo Jalisco, subrayó que la asociación exige justicia y seguridad para todos los ciudadanos. Pidieron a las autoridades una respuesta justa y firme. “Este incidente expone una serie de fallos que no pueden ser minimizados. La tragedia comenzó con el robo de un vehículo en una zona comercial frecuentada por familias. Esto evidencia una falla en la protección de nuestros espacios públicos y familiares".



FS