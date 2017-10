Piden a 'La Generala' interceder ante violencia

Ante el incremento de violencia en la Entidad, José Guadalupe Martín Rábago, arzobispo Emérito de León, Guanajuato, pidió a la Virgen de Zapopan que guíe a las personas que cometen actos delictivos hacia un camino de paz y reconstrucción.

“Hemos experimentado la tentación de pensar que estabas ausente, por eso te pedimos que derrotes nuestros desánimos, que crezca la seguridad de que siempre has estado atenta y amorosa, pero más cuando la noche es más oscura y parece que se alarga el amanecer”, dijo el prelado durante la misa de bienvenida de “La Generala”, que se llevó a cabo en la basílica de Zapopan.

Durante la homilía, Martín Rábago consideró que los homicidios y feminicidios que ocurren en Jalisco deben ser un llamado urgente para que los ciudadanos reflexionen y tomen medidas, principalmente en el reforzamiento de los valores en las familias, pues en estos grupos se previene, recupera e integra a los individuos.

“Tenemos que recuperar valores porque hay una crisis formativa en el país, más allá de imponer sanciones es necesario hacer una transformación de fondo”, comentó.

“Aumenta la inseguridad pública y aunque nos resulte duro, quizá vergonzoso reconocerlo, no podemos callar el hecho de la grave violencia provocada por la venta y consumo de narcóticos”, destacó.

La celebración registró una afluencia de un millón 820 mil personas, 20 mil asistentes más que en el recorrido de 2016. Sin embargo, de acuerdo con datos preliminares, se recogieron 70 toneladas de basura de la vía pública. El año pasado fueron 51. Además, hubo 60 detenidos por faltas administrativas. En la edición anterior se reportaron 29.

El alcalde zapopano, Pablo Lemus, acentuó que se tendrá que discutir el derrotero para 2018, pues se estima que ese año ya esté en operación la Línea 3 del Tren Ligero.

Ruta de Romería 2018 tendrá que discutirse: Lemus

Un millón 820 mil asistentes caminaron junto a “La Generala” hasta la basílica de Zapopan. EL INFORMADOR/M. Vargas

Peregrinos, ya acostumbrados a la nueva ruta de la Romería

Los peregrinos que acompañaron a la Virgen de Zapopan hasta su basílica ya se acostumbraron a la nueva ruta de la Romería que incluye más seguridad. Por tercera ocasión, cientos de miles hicieron la guardia a “La Generala” por avenida Américas con el mismo fervor de siempre.

En sus últimos años por avenida Alcalde, al menos cuatro mil elementos de diversas dependencias como Protección Civil, Fiscalía, servicios médicos y policías municipales cuidaron la procesión. Mientras que en la edición 2017 se contó con un estado de fuerza de cinco mil 182 efectivos de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y Servicios de Salud.

A la señora María del Carmen Garza, quien lleva varios años asistiendo a la peregrinación, le gusta la ruta por Américas pues asegura que tiene más espacio. Explicó que, si bien el anterior recorrido por Alcalde y Ávila Camacho era más corto, por esta vía no van tan apretados.

“Pues por dónde vaya ella hay que estar uno siguiéndola hasta su casa. Yo la vengo acompañando desde catedral”.

En el mismo sentido se expresó el señor Benjamín Sandoval, quien consideró que la nueva ruta es mucho más amplia.

“La de Alcalde pues sí era más corta pero por lo del tren ya dijeron que no se va a ir ya por ahí y que va a seguir por aquí. Ojalá que así sea”.

Aunque no todos los romeros ven como algo positivo que la ruta de Américas sea más amplia pues señalan que, además de caminar más, la extensión provoca que el contingente no vaya unido.

Y eso es cierto pues en esta ocasión los danzantes llegaron al menos 45 minutos más temprano que la Virgen a la basílica.

“La más bonita era la de Alcalde y Ávila Camacho y me gustaba más. Era mucho más directa, había más fluidez y los contingentes iban más unidos, ahorita hay mucho espacio”, indicó Rosa Cordero.

Mariana Salvador calificó como pésimo el nuevo recorrido pues indicó que los contingentes avanzan muy apresurados.

“La verdad me gustaba más la otra. Tengo toda la vida viniendo a acompañar a la Virgen. Desde que me acuerdo nunca he faltado a una Romería”.

El cierre de Alcalde por las obras de la Línea 3 regresó la Romería a su ruta original desde 2015, sin embargo aún no se decide si se mantendrá el próximo año.

Fotogalería: Fervor a la Virgen de Zapopan

GRUPO SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN DE OCOTÁN

Lorenza Jiménez espera que sus nietos y bisnietos continúen con la tradición de danzar. EL INFORMADOR/I. Martínez

Danzantes por tres generaciones…y las que sigan

Lorenza Jiménez Díaz lleva 42 años como danzante en la Romería. Dice que no ha faltado ninguna ocasión desde que tenía seis años. Con nostalgia y alegría cuenta que comenzó cuando era una niña, después llevó a sus hijas, y este año realizó el recorrido acompañada de sus nietos.

“Es algo hermosísimo. No hay palabras para describir lo que uno siente ante los milagros que nos demuestra la Virgen día tras día que pasa, también Dios y los santos. Venimos cada año para dar gracias porque nos permiten llegar hasta este día”.

Explica que los danzantes adultos salen desde la noche y los menores se integran de día, a la altura de Chapultepec, para que no padezcan el frío o tengan que estar en el suelo. Lorenza considera que la ruta de Américas es menos pesada que la anterior y que incluso los niños aguantan más.

Jiménez Díaz agrega que forma parte del grupo de danzantes de San Juan Bautista de San Juan de Ocotán, el cual pertenece al cuartel de danzas de Zapopan. “Antes de la Romería nos preparamos dos meses, iniciamos la primer semana de agosto y concluimos el 10 de octubre”.