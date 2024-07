Pide Xóchitl Gálvez a Morena respetar triunfo de Lemus

La ex candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, reiteró el llamado a Morena para que respete el triunfo de Pablo Lemus en la elección por la gubernatura de Jalisco del pasado 2 de junio.

De visita en Jalisco para una reunión con la agrupación ciudadana "Confío en México", Gálvez recriminó a Claudia Sheinbaum que no haya reconocido el triunfo de Pablo Lemus en el estado; también cuestionó a la dirigencia nacional del partido guinda que "quieren carro completo", por lo que pidió respetar la voluntad del pueblo de Jalisco.

"Sí le pido a Morena que reconozca su derrota en Jalisco, que reconozca que perdieron. No he escuchado a Claudia (Sheinbaum) que felicite a Lemus como gobernador, no he escuchado que felicite a los candidatos que ganaron y no son de Morena porque ellos quieren todo, quieren carro completo y no es posible y Jalisco no se los dio y se tiene que respetar el triunfo de Movimiento Ciudadano en la gubernatura y eso es algo que en la vida hay que saber ganar y saber perder" .

Gálvez reconoció a la sociedad civil por la aportación que hizo a su campaña e hizo una autocrítica durante el evento, al haber señalado que la población prefiere contar con apoyos económicos a involucrarse en otros temas, lo cual entiende; incluso, criticó al ex presidente Vicente Fox por declaraciones a quienes reciben apoyos.

"Mientras no te pase, para la gente es más importante tener un apoyo económico y eso lo tenemos que aceptar, obviamente por más que dijimos que no íbamos a quitar los programas sociales, del otro lado se la pasaron diciéndolo y luego, declaraciones de Vicente Fox tampoco nos ayudaron".

La ex candidata presidencial afirmó que buscará la defensa del Poder Judicial desde el Senado de la República para evitar que haya reformas que afecten.

YC