Pese a paridad, mujeres con poco peso en agenda política: estudio

Las mujeres no aparecen en el discurso de los políticos aunque se tenga paridad en las candidaturas. Un estudio del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) sobre la actividad de los candidatos a diputados en Twitter reveló que apenas el 4% de las publicaciones son de temáticas relacionadas con las féminas.

Según el análisis, elaborado por GraphPath, del 1 al 27 de mayo los aspirantes a las diputaciones en de Jalisco publicaron cuatro mil 915 tuits de los cuales sólo 202 eran orientados a temáticas con relación a la mujer como sexualudad, maternidad, inclusión, violencia e igualdad de género, entre otros.

“Lo que a nosotros nos deja claro el estudio es que el peso que tenemos las mujeres en la conversación política es muy poco. Hablando de conversación, no sólo en términos de propuestas, de todo lo que se menciona alrededor de nosotros desde la perspectiva no sólo de la categoría de mujeres si no también de la igualdad”, indicó Érika Loyo, presidenta del IJM y presidenta saliente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres.

Loyo explicó que el estudio también muestra que entre las propias candidatas tampoco se habla de mujeres y las que lo hacen, incluyen poco el tema.

Por ejemplo Mirza Flores, que busca la diputación local en el distrito seis por Movimiento Ciudadano, de 454 publicaciones que hizo en ese periodo apenas 37 fueron sobre temáticas orientadas a la mujer. Apenas el 8% y es la que publica más del tema.

Mientras que las candidatas que ni siquiera lo mencionaron fueron Madeleine Garza Estrada (PVEM- Distrito 10), Natalia Juárez (PRD- Distrito 11), Aimee Castillo (PVEM- Distrito 16), María Becerra (PRI-Distrito 5) y María Velázquez (PAN-Distrito 16) y Verónica Acosta (PAN-Distrito 20).

“Los resultados de este estudio en un tiempo de paridad horizontal nos hacen plantear hipótesis que a la luz de hacer un análisis más cuantitativo podríamos contestar en un par de meses cuando quede terminado el post periodo de la elección que también se va a analizar”, indicó Loyo.

Consideró que los temas de igualdad sustantiva y del empoderamiento integral de las mujeres son fundamentales. Indicó que muchas veces el feminismo se vuelve difícil para muchas personas porque cuestiona desde la vida privada e íntima para provocar un cambio en la vida pública y social.

“Creo que lo más importante es plantearlo como uno de los retos del estado, las mujeres, los partidos y los hombres en un escenario en el que hacer política a partir de la paridad implica que las mujeres tengamos un peso en la conversación”.

El estudio también analizó las publicaciones de los candidatos a gobernador en el mismo periodo. Reveló que de tres mil 781 tuits apenas el 3% (116) pertenecían a temáticas relacionadas con las mujeres. No tomó encuentra a la aspirante de PANAl, Martha Rosa Araiza, pues al momento de la realización del análisis no tenía actividad en la red social.

Por su parte el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal), Rodrigo Moreno Trujillo, quien asumió la presidencia del observatorio, señaló que hoy más que nunca se debe voltear a las familias.

“Debemos sembrar en los jóvenes la semilla de la igualdad. Eso tendrá dos grandes efectos: primero que en 20 años no necesitemos leyes y que tampoco necesitemos sentencias para garantizar la paridad”.

Por su parte Verónica Juárez Piña, representante del PRD, señaló que los partidos deben impulsar el tema al interior de sus militancias.

NM