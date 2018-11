Pese a obras en canal de Atemajac, persisten mal olor y contaminación

Vecinos de la colonia Santa Elena Alcalde continúan quejándose del mal olor que persiste sobre el canal de Atemajac, pese a la obra de entubamiento de aguas negras que realizó la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) para evitar que siguieran su curso al aire libre y se mezclaran con el agua de lluvia que también corre por el rumbo.

No obstante, este problema se suma a la contaminación en el punto, pues, según los colonos, algunas personas que frecuentan el mercado, que se encuentra a un costado, han utilizado el canal como vertedero de desechos.

María Teresa, habitante de esta colonia tapatía desde hace 40 años, compartió que esta práctica ha persistido durante décadas y, aunque disminuyó cuando comenzaron los trabajos de entubamiento parcial en mayo de 2015, los olores fétidos continúan.

“En el río supuestamente arreglaron, pero quedó a medias porque sigue el olor muy fétido. Es muy dañino para la población. Vienen muchas familias a convivir aquí en el parque (que está a un costado), pero no se puede estar mucho tiempo por este mal olor que hay, sobre todo en estos meses que se estanca el agua”, afirmó.

En febrero de 2017, Alejandro Gutiérrez, director técnico del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), aseguró que “con estas obras se solucionaría el problema de los malos olores y la descarga de aguas negras, así como la cuestión ambiental y de salud pública en la zona”.

“Hace muchos años que están con eso. Es incómodo para los que vivimos aquí. Me he enfermado de la gripa constantemente y de los ojos por la misma contaminación. Las personas no entienden que no deben arrojar basura”, comentó María Teresa.

Lo que se hizo y lo que quedó pendiente

En la primera etapa de la obra se realizó el colector acueducto desde Patria hasta Alcalde. También se llevó a cabo una caja separadora de flujos en el cruce de Federalismo y Patria, con entubamiento desde Federalismo hasta la calle Andalucía. Todo esto con un presupuesto de 30 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano 2014.

En la segunda etapa del proyecto se contemplaba la construcción de un puente peatonal que uniera la parte trasera del mercado con el parque lineal que se realizó a un costado de los cauces, así como liberar la calle La Fábrica para que los automóviles pudieran llegar a través de ésta hasta Federalismo, pero esto no se concretó.