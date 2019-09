Pese a esfuerzos de UdeG por atacar violencia de género desde educación básica, no hay demanda suficiente

El Centro de Estudios de Género (CEG) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) constantemente realiza capacitaciones orientadas a profesores de educación básica para educar con perspectiva de género, sin embargo estos no han tenido la demanda deseada.

Según indicó Alfonso Hernández Rodríguez, coordinador del CEG, aunque ha habido cupo desde el 2000, cuestiones estructurales inciden en que la mayoría de los inscritos no sean profesores.

"La Secretaría de Educación (SE) cambia sus formas de evaluación con frecuencia y este tipo de cursos o diplomados deja de ser de interés para el profesorado jalisciense, ya que no les da puntos para tener mejores ingresos", señaló Hernández Rodríguez. "Son cuestiones que trabajar. El CEG debería influir en la opinión del gobierno del Estado y la SE para promover estos trabajos", agregó.

En el marco del 25 aniversario del CEG, Alfonso Hernández destacó la violencia contra la mujer en algunas cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, así como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por ejemplo, pese a que la incidencia delictiva es mayor para los hombres en la mayoría de los delitos, no así para los sexuales. Por cada delito sexual cometido contra un hombre, hay 11 a mujeres.

Además, resaltó que cuatro de cada 10 mujeres se sienten inseguras en la escuela, lo cual no es exclusivo de las públicas.

"El sistema social no reconoce nivel de estudios o de ingresos, más bien entre más altos los estudios e ingresos hay más formas de ocultarlo", expresó.

Alerta de Género no funcionará sin acciones transversales

De acuerdo con Alfonso Hernández aunque como institución se está a favor de las Alertas de Género emitidas la administración pasada, estas no funcionarán sin que el Gobierno del Estado trabaje de manera transversal en las diferentes secretarías e instituciones.

"Hacen falta cambios culturales, educativos, de valores, etc. y, aunque el gobierno debe salvaguardar la seguridad de las mujeres, no lo ha logrado porque no es un tema prioritario para ellos", manifestó.

Por otro lado, explicó que en el tema de legalización del aborto, la discusión debe ser sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y basarse en la ciencia y no en la religión.

Sin embargo por la historia religiosa de Jalisco, el investigador mencionó que es difícil que pueda haber una ley de este tipo.

LS