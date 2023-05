Luego de que la organización “Ni Una Muerte Vial”, en conjunto con otras asociaciones civiles, expusieran que el Periférico de la Zona Metropolitana de Guadalajara es la vía más mortal para peatones, ciclistas y motociclistas, el secretario de Transporte, Diego Monraz, aseguró que se trabaja de manera transversal en mejorar las condiciones de seguridad en dicha vía.

Acciones para evitar que sea peligrosa

Reconoció que desde hace varios años se habían estado haciendo mediciones, en conjunto con la UNAM, por lo cual se dio inicio a las fotoinfracciones en busca de disminuir la velocidad con la que se transita en dicha vía, además de que se mejoraron banquetas y cruces peatonales como parte de una “reconstrucción” de esta vía.

“Sigue siendo muy complejo el periférico porque es la arteria más importante del Occidente del País, así de sencillo. El Macrolibramiento no ha acabado de resolver (sic) los vehículos que van de paso y no necesitan entrar a la ciudad. Todavía el Periférico tiene esa función y es lo que la hace más compleja”, indicó.

Sin embargo, aseveró, la reconstrucción del Periférico “que todavía no ha terminado”, se le está dando una construcción de rostro más humano.

“Pueden ver cómo se está avanzando en las laterales del Periférico desde la avenida Vallarta hasta Mariano Otero, y todo eso abona. El Periférico, cuando acabe su reconstrucción, será una tarea permanente de seguir cuidando al eslbón más importante de la movilidad”, dijo el secretario.

Sin especificar datos, el secretario aseguró que la siniestralidad vial del Periférico se ha reducido en los últimos años, y que tan solo con la llegada de las fotoinfracciones se rejeron 40%.

“Lo que ya no vemos en Periférico son aquellos choques tan dramáticos en donde había choques de traíleres con vehículos pequeños, con fierros retorcidos y gente tirada en el piso, eso ya no está sucediendo mucho en esta ciudad”, aseveró.

Respecto de la Carretera a Chapala, vía que también se encuentra entre los primeros puestos de la lista de las vías más mortíferas del país, señaló que se trata de una zona compartida con tramos federales, sin embargo, celebró que existan este tipo de estudios “para que expliquen con mayor precisión cuáles son los puntos dónde hay que actuar con auditorías en seguridad vial, intervención en modificaciones de las vías u operativos preventivos por parte de los tres niveles de Gobierno.

“Hemos avanzado bastante en dos décadas, pero todavía hay mucho por hacer, y la información así de precisa como la que hace también el IIEG nos ha ayudado bastante para que el trabajo sea más objetivo”, reconoció.

Fue el pasado 10 de mayo cuando “Ni Una Muerte Vial, en conjunto con otras organizaciones en pro de la seguridad vial, dieron a conocer que el Periférico de la ZMG es considerada como la vía más mortal, no solo de Jalisco, sino a nivel nacional, con un total de 90 fallecimientos ocurridos en ellas. Del total 63 eran peatones, 16 motociclistas y 10 ciclistas. El tercer lugar nacional fue la Carretera a Chapala, con 55 fallecimientos.

El Periférico también se ubicó como la segunda vía más peligrosa del país para las personas ciclistas, con un total de 10 fallecimientos.