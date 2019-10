Perfilan rechazo a construcción de nuevo edificio del Congreso de Jalisco

El plan de comprar un terreno en el centro de Guadalajara para construir un nuevo edificio para áreas administrativas del Congreso estatal es inviable, afirmó el diputado Oscar Herrera Estrada, presidente de la Comisión de Administración. Aunque el tema aún no se discute en la comisión, el legislador adelantó que por las recomendaciones hechas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y las limitantes técnicas para edificar no sería oportuno comprar el terreno ubicado en el cruce de la calle Reforma y Pino Suárez.

"Vemos que no es factible, que no es viable, que no le conviene al Congreso, el INAH condicionó que la fachada permanezca en un porcentaje alto. Tendríamos que tener un edificio de dos pisos, de tres pisos; sería una construcción medio curiosa. El otro detalle es que no conocemos el problema del subsuelo, cómo podría estar, si nos vamos a encontrar con alguna sorpresa", argumentó.

El diputado se pronunció por rehabilitar el edificio del Legislativo ubicado en avenida Juárez 237 y adquirir un inmueble con las condiciones para reubicar el archivo legislativo.

El presidente de la Junta de Coordinación, Salvador Caro, impulsó el plan para que el Gobierno del Estado le construya un nuevo edificio al Poder Legislativo y a cambio entregarle el edificio de avenida Juárez, valuado en 73.9 millones de pesos. El Congreso gastaría alrededor de once millones en la adquisición del predio de la calle Reforma.

Avalan compras

El Comité de Adquisiciones del Congreso estatal aprobó la adjudicación del servicio de tapizado de sillas, se pagarán 217 mil pesos a la empresa Intermueble Spacio´s. Se avaló el pago de 174 mil 892 pesos a la compañía Mina Productos y Servicios Empresariales por la instalación de baterías. También fueron autorizadas las bases para la subasta de cuatro vehículos propiedad del Congreso estatal. Son modelos 2008 cuyos precios de salida van de 29 mil a 41 mil pesos.

Se declaró desierta la licitación para la reparación del elevador del edificio Hidalgo porque la oferta del proveedor estuvo por arriba de lo planteado. Tampoco tuvo ganador la compra de uniformes para el área de atención ciudadana pues las prendas presentadas no cumplieron con las especificaciones técnicas.

Por otra parte, se autorizaron las bases de la compra de 260 computadoras y se pospuso el inicio del proceso de licitación para el cambio del piso de duela del salón Legisladoras que se pretende rehabilitar.

LS