Perfila Sala Superior del TEPJF ratificar elección de GDL

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya tiene listo el proyecto de resolución sobre la elección de la alcaldía de Guadalajara.

El magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón es quien planteó el proyecto y propuso desechar la impugnación al considerar que no amerita su estudio.

“La improcedencia se actualiza porque no se cumple con los supuestos legales o jurisprudenciales de procedencia (...) en la sentencia impugnada no se analizó ningún tema de constitucionalidad o convencionalidad, no se advierte un error judicial evidente, ni la posibilidad de fijar un criterio importante y trascendente para el orden jurídico nacional”, se indica en el proyecto difundido.

El proyecto también precisa que en los agravios planteados por José María Martínez, ex candidato de Morena a la alcaldía tapatía, no hay irregularidades, falta de aplicación de reglas electorales o judiciales.

“Lo anterior, ya que, de la lectura de la sentencia impugnada y de los agravios planteados en el recurso no se advierte que subsista algún tema de constitucionalidad o convencionalidad, la inaplicación de normas

electorales, algún error judicial evidente o la posibilidad de fijar un criterio importante y trascendente; es decir, no se actualiza el requisito especial de procedencia”.

Entre los planeamientos que se desechan, está reclamo por la injerencia del arzobispo emérito de Guadalajara, Cardenal Juan Sandoval Íñiguez; la violación a la cadena de custodia en el traslado de la documentación electoral; la falta de actas y votos contabilizados en cero , entre otros. Estos argumentos ya fueron desechados incluso por la Sala Regional Guadalajara.

Aún no hay fecha para que la Sala Superior sesione, sin embargo, se requieren tres de los cinco votos de los magistrados para confirmar o revertir el resultado y anular la elección.

La Sala Superior debe resolver antes del próximo 1 de octubre, fecha en que deberá asumir la nueva administración municipal.



YC