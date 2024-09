Mueren dos hombres tras volcadura en Carretera a Colotlán

Dos personas fallecieron luego de una volcadura registrada en la Carretera a Colotlán en el municipio de Zapopan.

Los hechos ocurrieron en la mencionada vía, a la altura del kilómetro 8,500, en la colonia Mirador del Bosque de Zapopan.

Al punto llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, así como de la Comisaría quienes localizaron un vehículo Dodge Charger en color gris, en sentido de norte a sur.

El vehículo se encontraba impactado en una barrera de contención metálica la cual atravesó el automotor en su interior, aunque ya fuera de los carriles de circulación.

Dentro del vehículo, se encontraban dos hombres quienes ya habían fallecido y se encontraban en los asientos delanteros.

De ambos hombres no se sabe su identidad ya que no no se cuenta con alguna identificación visible.

OB