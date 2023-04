Este lunes inició la jornada de incorporación a la Pensión del Bienestar para los adultos mayores de 65 años que cumplieron la edad en los meses de marzo y abril, proceso que a decir de los interesados es sencillo de realizar sin muchas complicaciones.

Estela Garduño, jefe de familia, acudió a las oficinas de la delegación acompañada de su esposo José a realizar el trámite para su incorporación al programa, el cual afirmó fue ágil y sin mayores contratiempos.

“Ya habíamos venido antes a preguntar lo de los papeles, entonces ahorita fue rápido a lo mucho nos tardamos 40 minutos, y ya no más me queda esperar a que me llegue la tarjeta y que caiga el dinero”.

Así como Estela, Juan Pablo Morón, adulto mayor de 67 años de edad, se registró en el padrón de beneficiarios al enterarse de que la incorporación inició este lunes.

Al ser cuestionado del porqué apenas se interesó por ser beneficiario de la pensión, explicó que cada tanto tiempo que se abría la convocatoria, se le pasaban las fechas o no cumplía con la documentación.

“La vez pasada no me enteré y a uno sí le sirve el dinero, entonces ya esta vez me vine con tiempo y me traje de todo, para que no me digan que me hace falta algún papel, pero no, todo muy bien y ya por fin me va a llegar mi pensión”.

Del 17 al 30 de abril se reactivó el proceso para la incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que cumplen 65 años entre los meses de marzo y abril en 173 puntos en el Estado de Jalisco.

Para realizar el registro es necesario presentar: Identificación oficial vigente (credencial de elector, cartilla, cédula profesional, pasaporte, carta de identidad, credencial del Inapam), acta de nacimiento legible, CURP (impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial) y teléfono de contacto.

La delegada estatal de la Secretaría del Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, explicó que las y los adultos mayores tienen derecho a dar de alta a una persona que las auxilie en los trámites, quien debe cumplir los mismos requisitos y en caso de que la persona adulta mayor no pueda trasladarse por alguna enfermedad u otra causa que le impida salir de su domicilio, un familiar podrá iniciar su trámite y solicitar una visita del funcionariado de la delegación que realice su inscripción, desde su hogar.

Las y los beneficiarios cobran su pensión en diferentes modalidades: depósito en banca comercial, a través del Banco del Bienestar y mesas de pago.

