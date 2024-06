Pedro Kumamoto: Todo sobre la pérdida de registro de Futuro

Aunque intentaron sobrevivir sumándose a la “Mega alianza” conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante el Proceso Electoral 2023-2024, los partidos de reciente formación, Hagamos y Futuro, que recibieron su registro por el IEPC formalmente en septiembre de 2020, se quedarán sin registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, una plataforma constituida puede mantener su registro oficial ante las autoridades electorales, y con ello recibir recursos públicos para su operación , siempre y cuando hubieran obtenido al menos el 3% de los votos totales recibidos en la última elección para diputaciones locales.

Sin embargo, tras los comicios del pasado 2 de junio ni Hagamos ni Futuro lograron llegar al 3% de la votación en este sentido, pues de acuerdo con los resultados preliminares del Programa Electoral de Resultados Preliminares del IEPC, sólo consiguieron el 2.5% y 2.1%, respectivamente. Tampoco lograron llegar al 3% en las elecciones por la gubernatura.

Ante su probable desaparición, a menos de cuatro años de haber sido formado, Hagamos, estaría dejando sin partido a alrededor de 26 mil personas afiliadas, y Futuro a otras 16 mil, según los registros presentados por dichas agrupaciones políticas. Diego Alberto Hernández, representante de Hagamos en el Pleno del IEPC, no contempla la desaparición de su partido, ya que faltan algunas etapas en el proceso electoral oficial.

“Desde el partido no se ha previsto esa posibilidad, todavía faltan algunas etapas como las impugnaciones o, incluso, el finalizar con algunos cómputos, como el de munícipes, de donde podemos obtener el porcentaje mínimo para mantenernos con registro”, afirmó.

Por su parte, el representante de Futuro, Mario Silva, afirmó que las votaciones para elecciones municipales aún no determinan los porcentajes para cada partido: “Además, derivado de distintas impugnaciones que habrá en el proceso electoral, van a modificarse el número total de votos de la elección , por lo cual aún no hay una determinación clara respecto de si se alcanza el 3% requerido por ley o no. Todavía no está definida esa situación”.

El que pasó de panzazo una vez más fue el Partido Verde Ecologista de México que, en el caso de Jalisco, según los conteos preliminares, alcanzó el 4.6% de los votos. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT) no pudieron recuperar votos en los pasados comicios. El PRD sólo alcanzó a obtener el 0.75% de los sufragios, mientras que el PT consiguió el dos por ciento.

