Atrapan a patines eléctricos a exceso de velocidad en la ZMG

Los usuarios de patines eléctricos o scooters siguen fuera de control, aunque esta vez fueron atrapados por radares mientras circulaban a exceso de velocidad.

La Agencia de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) informó que mediante una red de radares de velocidad han detectado a usuarios de patines eléctricos circulando a exceso de velocidad en vialidades como Avenida Aviación, avenida Del Bajío, Circuito JVC o Mariano Otero en los cuales alcanzaban hasta 72 kilómetros por hora algunos usuarios.

Adrián Jezhel López González, administrador general de la AMIM, señaló que esto pone en riesgo al usuario y a usuarios de vialidades.

“Los más fuertes van sobre los 70 kilómetros por hora y a través de esta red de radares hemos detectado unidades que van con una velocidad máxima de hasta 72. Podemos identificar capturas de algunos scooters donde contamos con equipo y naturalmente ya no solo arriesga el usuario de esta unidad, sino que también pone en riesgo a otros usuarios de la vía”.

Esto fue planteado como parte de una Mesa de Trabajo sobre Vehículos de Movilidad Personal llevada a cabo en el Congreso de Jalisco y que incluyó la participación de usuarios de scooters y expertos en movilidad. Entre las propuestas que surgieron, está una que planteó uno de los representantes de usuarios de scooters es que se aumente la velocidad mínima para poder circular por espacios permitidos como las ciclovías.

La nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco indica que solamente a los que tienen un límite de velocidad de 25 kilómetros por hora se les permite circular por ciclovías, ya que son considerados como vehículos no motorizados; tampoco son sujeto de registro.

La diputada local de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte legislativa, Mónica Magaña, explicó que buscan regular, aunque sin desincentivar la movilidad no motorizada.

“No es específico en la ley general porque ha venido creciendo. ¿Qué estamos buscando desde el Congreso de Jalisco? Regular, pero sin que eso signifique no incentivar la movilidad no motorizada, incentivar la movilidad sustentable, no queremos que el usuario crea que es para que dejen de usarla, es para que cuando lo usen, sea en total seguridad”.

Además, insiste en que se debe incorporar medidas de seguridad para que usuarios circulen más seguros.

