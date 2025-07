Hay muchas maneras de conocer Guadalajara; a pie, en bicicleta, a través de recorridos turísticos en camiones panorámicos, tan fugaces, que no es posible retener mucho de la metrópoli dentro de los ojos. Pero ninguna de estas maneras es tan singular, tan acompasada ni tan nuestra como las calandrias que, según los que saben de la ciudad y sus costumbres, tienen casi un siglo circulando a través de Guadalajara, no como transporte, sino como una experiencia apreciativa y cultural de la Perla Tapatía misma.

Cuando en Guadalajara ya existían los tranvías arrastrados por mulas, aun con la llegada del ferrocarril, incluso cuando los medios tradicionales de transporte fueron sustituidos por el tráfago del automóvil, los camiones y el tren, las calandrias seguían presentes como un remanente del ayer en el caos de la modernidad.

Las calandrias: una manera única de conocer Guadalajara

La experiencia tradicional consistía en un recorrido a través del primer sector de Guadalajara en un vehículo arrastrado por caballos, sin otro propósito más que mirar, conocer y vivir la ciudad entre el resonar de los cascos por las calles adoquinadas. Hoy, respondiendo a los cambios que traen consigo los tiempos, ya no son caballos los que tiran del vehículo, sino la lógica de la luz: ahora las calandrias son eléctricas. No obstante, la experiencia sigue siendo lo misma: conocer Guadalajara de una manera que solo puede vivirse a bordo de este carruaje nuestro.

Por muchas décadas, las calandrias y sus caballos de ojos tristes eran una imagen típica en las tardes calurosas del Centro Histórico, con los animales resoplando y moviendo los racimos de sus colas ante la fascinación de los turistas. No obstante, en el año 2015 se dio inicio a un largo proceso no exento de polémica —debido a la gran carga histórica de la tradición y lo que representaba para Guadalajara—, cuyo propósito fue sustituir a los caballos por vehículos eléctricos, en parte debido a las quejas de distintos grupos defensores de animales que afirmaban el maltrato que sufrían los caballos que tiraban de las calandrias.

Aunque no recurrentes, sí hubo incidentes en los que los animales se vieron involucrados; apenas el pasado marzo de 2023 se volcó una calandria entre las calles Progreso y López Cotilla, muy cerca del anterior Consulado de los Estados Unidos, donde tanto la pasajera y el caballo resultaron con lesiones. En el 2018 comenzaron a circular las primeras calandrias eléctricas en Guadalajara; en aquel mismo año, las calandrias fueron inscritas como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado -conjunto de bienes intangibles que conforman la herencia de determinado grupo, en este caso el nuestro-.

En 2023 el Gobierno de Guadalajara avaló la reforma para que todas las calandrias que circularan por nuestras calles fueran eléctricas tras un extenso largo proceso de socialización con los calandrieros; actualmente, Guadalajara cuenta con 47 unidades eléctricas al servicio de la gente, en el rigor de la costumbre, pero también bajo la nueva lupa de la modernidad.

Una tradición que abrazó lo moderno

Las calandrias eléctricas de Guadalajara que ahora circulan a través del Centro Histórico pueden alcanzar una velocidad de 25 kilómetros y tienen una capacidad de hasta seis pasajeros. Muchos de los calandrieros actuales son descendientes directos de una larga tradición; es decir, son hijos de las mismas personas que desde hace décadas han ido llevado a tapatíos y a turistas a redescubrir la ciudad desde la mirada melancólica de la costumbre.

No obstante, todavía quedan calendrieros que se oponen a lo eléctrico, y mantienen a los caballos que aguardan bajo la sombra de los árboles con su mirada triste y espantando a las moscas con sus colas. “Para mí las calandrias sin caballos no tienen vida, así con caballos debe ser la tradición. Las eléctricas como que no tienen alma”, comparte un calendriero, que prefirió no dar su nombre, y que todos los días aguarda frente a la Catedral al bordo de una calandria arrastrada por un enorme caballo blanco.

Las calandrias de Guadalajara, ya sean tradicionales o eléctricas, se encuentran en distintos puntos del Centro Histórico; sobre la Avenida Hidalgo entre el Mercado Corona y el templo de Nuestra Señora de la Merced, en la Plaza Guadalajara frente al Palacio Municipal, en la Plaza de la Liberación a un costado del Museo Regional, frente a Palacio de Gobierno, y también en la zona de los Dos Templos. Hoy en día también es más común apreciar a mujeres calandrieras.

Algo que aunque no parece nada del otro mundo, en otros tiempos hubiera sido imposible, en una tradición regida mayormente por hombres. Los costos pueden ir desde los 500 pesos hasta los 700 pesos, dependiendo del número de pasajeros y la distancia del recorrido, dependiendo también si es calandria eléctrica o con caballo, y los trayectos suelen abarcar los puntos más importantes del primer cuadro de la ciudad, hasta el camellón de Chapultepec.

Las calandrias son una manera única de conocer la ciudad y sus lugares, sin prisas, en un compás lento como solía hacerse en la Guadalajara de hace muchos años, en la historia narrada en voz viva por quienes conocen las entrañas de la urbe y su funcionamiento interno, sus calles y jardines, sus templos, plazas y sus sitios que incluso ya no existen; algo que ha sobrevivido a los abates del tiempo, y una de las tantas costumbres por las cuales la Perla Tapatía es única en el mundo.

