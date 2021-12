Pasan Navidad sin Víctor, desaparecido en Zapopan desde el pasado 21 de diciembre

Víctor Gallegos Muro tiene 34 años. Su familia no sabe de él desde el pasado 21 de diciembre y la Navidad para ellos no fue la misma por la preocupación y desesperación de no saber dónde está, si se encuentra bien, si pronto podrán estar con él de nueva cuenta.

"En lugar de celebrar no hicimos nada. Nos la pasamos tristes, llorando, no hemos podido dormir bien por la preocupación de saber dónde está"

Hoy hace una semana que cuatro hombres lo sacaron de su domicilio, ubicado en la colonia Jocotán, en Zapopan, a la fuerza. Eran alrededor de las 16:30 cuando lo subieron a una camioneta tipo VAN blanca con los vidrios polarizados y "unas rayas" en la parte trasera.

Su familia acudió a la Fiscalía de Jalisco a poner la denuncia por su desaparición, pero no fue todo. Debido a que compartieron teléfonos personales en redes sociales para intentar localizarlo, también fueron víctimas de extorsión. Los delincuentes les enviaron una imagen editada diciendo que lo tenían secuestrado y cayeron, depositaron 150 mil pesos a los delincuentes pero no supieron más. Todo había sido mentira.

Pagaron también 20 mil pesos para "tratar de rastrear su teléfono celular", pero tampoco hubo respuesta.

"Habíamos planeado pasar la Navidad en mi casa, habíamos comprado ya la cena y ya teníamos todos los regalos y el intercambio, pero en lugar de celebrar no hicimos nada. Nos la pasamos tristes, llorando, no hemos podido dormir bien por la preocupación de saber dónde está", expresó uno de sus familiares.

Víctor trabaja como chofer de un contador tapatío, su familia lo describe como una persona alegre, divertida, trabajadora y cariñosa. "Él es muy servicial, siempre está dispuesto a dar todo por ayudar. Lo único que queremos es tenerlo de vuelta estamos desesperados por saber de él, en casa lo extrañamos mucho. Cualquier información que tengan sobre él nos ayudaría mucho para encontrarlo", dijo uno de sus familiares.

En caso de contar con datos sobre Víctor Gallegos o sobre su paradero, la ciudadanía puede llamar de manera anónima al 33314-56314. Mide 1.77 metros, tiene barba cerrada y una cicatriz en el labio como seña particular. Al momento que fue plagiado vestía un pantalón de mezclilla y playera gris.

En Jalisco actualmente hay 15 mil 189 personas de quienes al día de hoy se desconoce su paradero, de ellas, cuatro mil 026 han desaparecido en lo que va de la última administración, es decir, al menos uno de cada cinco desaparecidos en nuestra Entidad ha desaparecido en los últimos tres años.

