Partidos políticos coinciden en necesidad de fortalecer la cultura democrática en Jalisco

Con el objetivo de construir una estrategia estatal para fortalecer la educación cívica y la cultura democrática en Jalisco, el Instituto Nacional Electoral convocó a representantes de los principales partidos políticos a un foro de diálogo en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz.

El ejercicio, descrito por las y los participantes como pertinente y necesario, buscó propiciar una conversación sin importar colores partidistas, enfocada en diagnósticos, propuestas y compromisos comunes que permitan mejorar la participación ciudadana en el estado.

A través de tres preguntas clave: ¿cómo ven la cultura democrática en Jalisco?, ¿qué factores explican su estado actual? y ¿qué roles y compromisos asumen para fortalecerla? Los dirigentes de Morena, PT, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expusieron sus perspectivas y planteamientos. Pese a las diferencias, coincidieron en que se necesita recuperar la confianza ciudadana, promover el respeto a la pluralidad y garantizar el diálogo como vía para la construcción de acuerdos.

El presidente estatal del PAN, Juan Pablo Colín Aguilar, señaló que la democracia en Jalisco se enfrenta a riesgos importantes por parte de un régimen federal "que insiste en no tener contrapesos". Reiteró que su partido ha impulsado, por años, una transición democrática que respete la dignidad humana y escuche a la ciudadanía. Como propuesta concreta, destacó la necesidad de recuperar el diálogo con la población y trabajar por la seguridad de las y los jaliscienses.

Por parte del PRI, la presidenta estatal Laura Haro subrayó que su partido no evade responsabilidades, y defendió la importancia de consolidar una oposición clara frente a Morena y Movimiento Ciudadano. Resaltó que Jalisco ha sido históricamente un mosaico de pluralidad, donde la sociedad exige participación y rendición de cuentas. Criticó lo que consideró un "presupuesto desastroso" por parte del gobierno federal y alertó sobre crisis institucionales, desabasto de medicamentos y la creciente militarización. "Exigimos paz, libertad y respeto; nosotros trabajamos por ella todos los días", concluyó.

El dirigente del Partido del Trabajo (PT), Jorge Luis Sánchez González, recordó que su partido ha sido parte activa en la lucha por la democracia, incluso dijo pagando con "vidas y libertad". En su intervención, criticó duramente al PRI, cuestionando cómo podrían volver al poder "si mantienen las mismas propuestas que llevaron a México a la desgracia". Al hablar de propuestas, se centró en una problemática urgente: la desaparición de jóvenes en Jalisco, afirmando que el compromiso debe estar en enfocar la política hacia la juventud y atender sus demandas con mayor cercanía y responsabilidad.

Por parte de Movimiento Ciudadano, la diputada Verónica Jiménez, en representación de Mirza Flores, llamó a respetar el propósito del foro y evitar centrar el diálogo en las diferencias partidistas. "No hay momento para colores o partidos", señaló al referirse a la crisis de violencia que atraviesa el estado, especialmente en municipios como Teocaltiche o casos como el del Rancho Izaguirre. Reconoció la pluralidad del electorado en Jalisco, un estado que históricamente no ha dado el poder absoluto a ningún partido, lo que afirmó, debería impulsar a los actores políticos a construir desde la diversidad.

Entre sus propuestas, destacó la urgencia de profesionalizar a los cuadros políticos, hacer atractiva la participación para las juventudes, no temerle a la tecnología ni al intercambio de ideas. "La política tiene que trascender, tiene que unirse a la ciudadanía, no alejarse de ella", afirmó.

Por parte de Morena, Erika Pérez García, presidenta del Grupo Parlamentario en Jalisco, recalcó que lo que los reúne no son las diferencias ideológicas, sino la necesidad urgente de responder al momento que vive el estado. "Jalisco nos necesita, pues enfrenta una encrucijada", afirmó, aludiendo a las condiciones de violencia e inseguridad. "El crimen organizado no distingue colores ni partidos; las vidas no tienen partido, y este es el momento de estar unidos".

Su intervención se centró en el llamado a salvaguardar los derechos de toda la ciudadanía, combatir las economías ilegales y garantizar que todos tengan acceso a los mismos derechos, independientemente de su afiliación política o condición social.

Pérez García presentó propuestas enfocadas a la formación ciudadana: campañas nacionales de sensibilización en redes sociales, creación de plataformas digitales que permitan la participación activa de la ciudadanía en las decisiones partidistas, y estrategias educativas para integrar la enseñanza de la política y los valores democráticos desde las escuelas.

A pesar de las posturas contrastantes y señalamientos entre algunos partidos, el foro concluyó con una coincidencia que dio sentido al ejercicio: la necesidad de construir una cultura democrática sólida, participativa y plural. Todos los partidos presentes compartieron preocupaciones comunes como la violencia, la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, el alejamiento de la juventud de la política y la urgencia de profesionalizar a sus representantes.

