Una pareja de adultos mayores viajaban en su vehículo de modelo atrasado cuando de repente tuvo una falla que causó la pérdida del control del auto. La falla ocasionó que subieran hacia la banqueta y derribaran una malla ciclónica la cual protegía el barranco donde finalmente cayeron. Te contamos más detalles a continuación.

El día de ayer, 4 de diciembre, un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 70 años de edad viajaban a bordo de un automóvil que, tras la falla mecánica y descontrol, cayeron al interior de un barranco en la colonia Santa Margarita del municipio de Zapopan. La caída fue de aproximadamente entre 10 y 15 metros.

Por fortuna de la pareja, tras lo ocurrido un par de hombres de la zona procedieron a auxiliarlos inmediatamente y llamar a las autoridades pertinentes. Con una cobija lograron sacar del auto al señor Luis Galvéz, como se identificó, y esto fue lo que contó:

"Un accidente nada más, íbamos a echar gasolina y el carro se paró de repente y el volante se hizo duro y sin ningún control sin nada nos orillamos y fuimos al barranco, pues un muchacho llegó y otro señor dijo ‘voy a buscar una soga’, trajo una cobija y con esa cobija yo me quedé como a medio agarrado de un árbol, él se agarró del alambre y aventó la cobija y a llegar ese fuerte y apenas en cuanto la agarré y me jaló él me sacó", detalló el hombre mayor.

La mujer sólo pudo ser sacada del lugar con ayuda de los bomberos. Por suerte, Protección Civil y Bomberos de Zapopan llegaron a tiempo para rescatarla y asegurarse de que ambos adultos mayores no presentaran lesiones mayores o que pusieran en riesgo su vida.

"A nuestro arribo nos encontramos un vehículo de modelo atrasado dos tripulantes del vehículo, el hombre fue rescatado por elementos de la Comisaría y la femenina permaneció en la parte interior del barranco por lo cual realizamos un ascenso de la persona guiada por una cuerda asegurada con un arnés, de 10 a 15 metros aproximadamente”, explicó un bombero de Zapopan.

Después de ser canalizados por paramédicos ambos adultos quedaron en el lugar, hasta donde también llegó su hijo. El automotor quedó al interior del barranco, y agentes de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente.

