A fin de evitar que la población sea víctima de extorsiones y fraudes telefónicos, C5 Jalisco emite una serie de recomendaciones para el periodo decembrino , que es cuando se registran mayor número de llamadas, enlaces y audios de voz para engañar, intimidar y asustar a quien responde al teléfono o dispositivo móvil.

En el periodo del 1 al 16 de diciembre de 2024, se recibieron 515 llamadas al 089 Denuncia Anónima, que resultaron en registros procedentes como denuncias.

¿Cómo operan los extorcionadores?

La forma de operar es a través de llamadas amenazantes en las se presumen causar daño físico o muerte; estafas en la entrega de bienes; la aplicación de secuestros virtuales; sorteos falsos; así como el cobro de supuestos adeudos y derechos de piso.

En caso de responder la llamada y detectar un intento de extorsión se debe colgar de manera inmediata, es importante mantener la calma y marcar al 089 Denuncia Anónima o bien al Número Único de Emergencia 911.

También se registran fraudes a través de correos electrónicos y mensajes SMS con enlaces que roban información de celulares o computadoras.

Ciudadanas y ciudadanos de Guadalajara y Zapopan fueron quienes reportaron el mayor número de denuncias por fraude y/o extorsiones telefónicas sumando 123 y 107 respectivamente, durante el periodo antes mencionado.

¿Qué hacer en caso de extorsión?

Actualmente, la Inteligencia Artificial es utilizada por delincuentes para clonar la voz de una persona de la cual hackean su número celular y posteriormente, envían mensajes de voz creados con esta tecnología en donde se expone una situación de emergencia y se pide una transacción bancaria.

Por lo anterior, C5 Jalisco recomienda no compartir información con personas desconocidas, evitar responder llamadas de números que no reconozca y no ingresar a los enlaces de páginas o anuncios sospechosos.

Una vez hecho del conocimiento de la autoridad, esta dará seguimiento a dichos reportes y en su caso podrá solicitar a la empresa telefónica la cancelación de la línea fraudulenta.

Tanto el 089 como el 911 se encuentran al servicio de la población las 24 horas del día, todo el año.

Para realizar la denuncia correspondiente al 089 Denuncia Anónima es importante tomar en cuenta que no se solicitarán datos personales y es primordial tener el o los números telefónicos de extorsionadores o bien los enlaces, hora y fecha de llamadas o mensajes.

También deberá describir lo que le decían al momento de efectuar la comunicación, proporcionar información de la cuenta bancaria dada por la o el extorsionador, en caso de haber realizado un depósito, compartir la información.

Una vez hecho el reporte la persona operadora generará una denuncia para que la autoridad correspondiente proceda a la investigación.

En caso de requerir alguna asistencia por parte de alguna corporación de seguridad se recomienda llamar al 9-1-1 y esta acudirá al domicilio.

En este sentido, la persona operadora solicitará información como nombre y domicilio, así como el o los números telefónicos desde lo que se recibió la o las llamadas de extorsión, así como los datos de la cuenta bancaria dada por el extorsionador.

Una vez hecho el reporte, en ambos casos, se invitará a formalizar la denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.

EE