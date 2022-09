Tras la instalación de la mesas de trabajo para la revisión del Pacto Fiscal, el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, se declaró a favor de que se revise cada cierto tiempo, sin embargo, también pidió congruencia al gobernador respecto a la distribución del dinero en el Estado.

"Que haya congruencia. Que lo mismo que se le pide al Gobierno Federal suceda en Jalisco, que efectivamente las brechas, el no sometimiento de un poder a otro se aplique a Jalisco. Que la distribución sea correcta, que se piense en indicadores más equilibrados, que 'yo pongo 48% de un presupuesto pobre y ya estoy cumpliendo'", dijo.

Señaló que se debería revisar el costo por alumno en Jalisco para que den cuenta de que la UdeG tiene el presupuesto más castigado.

"Es correcto que se revise con indicadores correctos. Hay inequidades de la distribución en el presupuesto, pero también hay inequidades de la distribución en Jalisco. No puedes pedir hacia afuera lo que no haces adentro. Lo primero que debe hacer el gobernador es ganar la calidad moral hacia adentro, no hacer uso autoritario del presupuesto, no castiga a municipios y políticamente instituciones por no someterse. Somos solidarios con Jalisco, pero también con la Universidad y con los municipios", expresó.

En ese sentido, afirmó que los municipios son castigados, pues se centraliza el recurso y las obras de infraestructura: "he platicado con presidentes municipales y todos me dicen que es imposible gestionar obras si no hay sometimiento político".

Añadió que mientras el gobernador busca que crezca la matrícula, da un presupuesto con inflación mal calculada. Esto pese a que también tienen el compromiso de aceptar la matrícula al 100%.

"El compromiso lo hicimos juntos, no nos ha dado un peso y ya crecimos 40 mil butacas. Nos dejó solos con CUTlajomulco y ya creció tres veces. En ese falso debate del presupuesto se nos acusa que nosotros mentimos pero no, nosotros siempre hemos argumentado con datos", agregó.

Destacó que entre los proyectos pendientes son el crecimiento del CUTlajomulco, la reactivación del CUCSH, la construcción del CUTlaquepaque, CUChapala, uno nuevo en el Sur y la renovación del CUCEI y CUAAD.

Además, resaltó que en el Presupuesto Federal tendrán menos dinero por la inflación.

"Esperaría ver un gobernador que se indigna no solo por el presupuesto de Jalisco, sino que estaría yendo con el Presidente de la República y le diga 'no estoy de acuerdo en cómo estás tratando a mi universidad'. Peleando por el presupuesto de la Universidad y no regateando y dando lo mismo que el gobierno federal", manifestó.

OF