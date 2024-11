Pablo Lemus se compromete a no subir la tarifa del transporte público en 2025

Con el objetivo de no perjudicar los bolsillos de las y los jaliscienses, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, se comprometió a que, por lo menos en 2025, no habrá un aumento al costo del pasaje del transporte público en la Entidad.

Dijo, es necesario hablar desde ahora de que no habrá un aumento a la tarifa durante todo su gobierno es por ahora adelantado, pues es imposible prever el comportamiento de la economía a un plazo tan largo.

“No estoy previendo aumentos en estos momentos, pero no puedo hacer un compromiso a seis años. Tenemos que ver cómo se comporta la economía. La inflación no está todavía bajo control. Hay que ver qué sucede con el precio internacional del petróleo, cuál va a ser la afectación en los precios de los combustibles. Pero por lo pronto, yo garantizo que el próximo año no habrá aumento”, afirmó Lemus Navarro.

Indicó, en su gobierno continuará el subsidio al sistema del transporte público para que las personas usuarias no se vean afectadas. “El próximo año tendremos un subsidio importante. Ojo no es a los transportistas, por favor, esto sí lo que dejar muy claro, es a los usuarios del transporte, es ellos a quienes vamos a subsidiar. ¿Por qué?, porque en las principales ciudades del mundo subsidian la tarifa al transporte público para motivar que las personas lo uttilicen; si nosotros incrementamos tarifas, vamos a motivar que las personas se compren una motocicleta o un automóvil, qué es lo que menos queremos. Por eso estaremos aplicando un subsidio importante” , afirmó el gobernador electo.

Por otra parte y respecto de los 52 millones de pesos que suman ya los excedentes de los pasajes del Tren Ligero de aquellas personas quienes pagan 10 pesos por su pase para abordar cualquiera de sus tres líneas, el gobernador electo indicó que ya hay un plan para destinar estos recursos, que hasta ahora se encuentran congelados “en cuentas bancarias concentradoras del recaudo de las líneas del Tren Eléctrico”, y aún no han sido utilizados, “para lo cual se espera la indicación sobre el destino que estos recursos deberían tener”.

Lemus Navarro aseveró que estos se destinarán “a un proyecto social que no tiene nada que ver con el subsidio a la tarifa de transporte” , y cuyo plan se presentará el martes siguiente a su toma de protesta, que se realizará el próximo 06 de diciembre.

