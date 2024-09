Pablo Lemus anuncia mayor presupuesto para el sector agroindustrial en Jalisco

Pablo Lemus encabezó la segunda mesa de diálogo de transición en la Unión Ganadera Regional y anunció que ya trabaja con la administración saliente, para elaborar el presupuesto para 2025, el que cual será el más grande para el sector agroindustrial en la historia de Jalisco, para mantener e incrementar el apoyo a los productores del campo.

“Lo que estamos construyendo no es un ejercicio de archivo. Lo que ustedes están haciendo hoy es vital para el futuro de Jalisco y de su sector agroindustrial […]. He pedido que este presupuesto que se va a presentar ante el Poder Legislativo sea, por mucho, el más grande de la historia de Jalisco para el sector agroindustrial, el más grande de la historia”, afirmó el gobernador electo.

En este foro participaron asociaciones, organizaciones y productores del sector del campo jalisciense de los 125 municipios del estado con miras a la construcción del Plan de Gobierno para Jalisco 2024-2030. Con el incremento en el presupuesto a este sector se espera mejorar la infraestructura, garantizar los recursos hídricos y fortalecer la producción local.

El ex alcalde de Guadalajara recordó que uno de sus compromisos de campaña fue el de mantener e incrementar el apoyo a los productores del campo, pues resaltó que uno de los pilares de su gobierno será el desarrollo económico, desde los pequeños productores hasta las grandes empresas. “La parte fundamental es apoyar a nuestra industria, a nuestros productores locales. A mí no me pasa de noche que Jalisco es líder en producción agroalimentaria a nivel nacional”, agregó.

En la entidad se produce más del 19 por ciento de los alimentos que se consumen en México, además de que aporta el 11 por ciento del Producto Interno Bruto agrícola nacional. Lemus adelantó que apoyará al sector ganadero y lechero con un fondo de 50 millones de pesos y rescató la importancia del programa “A Toda Máquina” para mejorar la infraestructura agrícola.

El gobernador electo también anunció la creación de un área especializada dentro de la Secretaría de Agricultura, para atender las necesidades del sector pesquero y enfatizó la importancia de impulsar productos de valor agregado para que los pequeños productores puedan crear sus propias marcas y mejorar sus cadenas productivas.

“Estoy seguro de que estos espacios serán muy productivos para el beneficio de todos los productores del sector primario”, concluyó José Antonio Ruelas, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco.

