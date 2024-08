La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, así como el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, reconocieron el triunfo de Pablo Lemus por la gubernatura de Jalisco tras la elección del pasado 2 de junio, así como la decisión del Tribunal Electoral del Estado que ratifica el triunfo del emecista.

El dirigente panista mencionó que el partido respeta el resultado electoral que se dio a conocer desde el día 3 de junio y acatarán la resolución que emitió el Tribunal local que ratificó el triunfo de Lemus el pasado lunes. “Vale la pena que acatemos todos lo que ya determinó un órgano jurisdiccional y que además fue la voluntad en números, en boletas, de parte del electorado jalisciense. Nosotros hicimos un señalamiento al momento de que el Instituto Electoral entregó la constancia de mayoría y, con la determinación del Tribunal, nosotros ya acataríamos esa resolución”.

En el caso de la dirigente priista, señaló que al día siguiente a la elección reconoció que los resultados no le favorecían y cuestionó que Morena acate las resoluciones únicamente cuando les son favorables, esto al señalar las críticas que ha hecho el partido guinda en la elección por la gubernatura. “Reconocí desde el 3 de junio que los resultados no me favorecían y en la democracia hay que aprender a perder. También a ganar con humildad. Cuando Morena gana, las instituciones muy bien; cuando pierden, son muy malos para perder y no los entiendo”.

Lemus pidió a Morena y aliados que se dejen de “cantaletas” de fraude y reclama que se respeten la decisión de los jaliscienses y del Tribunal electoral local. “Se desmintió la cantaleta de fraude que Morena ha esparcido durante los últimos dos meses. El Tribunal reafirmó el triunfo de Movimiento Ciudadano en Jalisco y en Guadalajara y el de Morena en Tlaquepaque”.

El pasado lunes, el Tribunal Electoral del Estado ratificó la victoria de Pablo Lemus en la elección por la gubernatura, al señalar que el partido Morena no pudo comprobar las supuestas irregularidades en la elección.